彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

記者崔至雲／台北報導

國民黨、民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，關於彈劾案時程，國民黨團書記長羅智強今（26日）指出，明年1月中將進行2場公聽會，接著也召開第一次全院委員會，並2度邀請被彈劾人、賴清德被詢問，最終彈劾案的投票日將定在5月19日。

藍白黨團發動彈劾總統賴清德提案，今天院會將進行提案表決。羅智強表示，今天國民黨黨團大會，對於彈劾案的部分，決議出幾個重點。首先，預計在明年1月14日跟1月15日兩天舉行賴清德彈劾的公聽會，共舉行兩場；1月21日跟22日兩天會召開第一次的全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立院說明，由各黨團會推派代表負責進行詢問，如果被彈劾人沒有出席的話，那就改成由立委自行發言。

羅智強接著說明，在明年4月27日他們會按照立法院職權行使法來舉行聽證會，另外在明年的5月13日到5月14日，召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明，並被詢問。

羅智強說，最後就是5月19日會進行彈劾案的投票。以上時程是今天黨團大會共同的決議，這個期程也跟民眾黨是一致的，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。

根據藍白提出的彈劾案時程表也顯示，針對公聽會部分，藍白會邀請專家學者共7人參加；第一次的全院委員會將邀請賴清德說明15分鐘，結束後將由委員進行詢問；接著舉辦的聽證會則會邀請政府人員及社會相關人員進行意見交流：第二次全院委員會則賴清德將進行第二次的15分鐘說明，再由各黨團推派代表進行詢問。