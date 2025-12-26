接駁車輾斃騎士真相逆轉！女路邊起步擦撞害慘死「躲百米外車上」

記者董美琪／綜合報導

台南市安南區日前發生一起死亡車禍，一名機車騎士遭奇美醫院接駁遊覽車輾斃，警方調查後發現，事故並非單純的機車與遊覽車碰撞，而是前方一輛自小客車突然起步擦撞，導致騎士失控滑入對向車道釀禍，而肇事的王姓女駕駛事發後未下車處理，反而把車停在百公尺外，目前相關駕駛人均已依法送辦。

▲台南市安南區安和路23日下午發生死亡車禍，機車騎士滑入對向車道遭遊覽車輾壓不治。（記者林東良翻攝，下同）



台南市消防局23日下午4時15分許接獲通報，指安和路、安順國小附近發生嚴重交通事故，警消抵達現場時，發現一名林姓機車騎士被壓在遊覽車底下，已無明顯生命徵象，確認當場死亡，未再送醫；另有一名遊覽車女乘客因撞擊造成頭部撕裂傷，送往醫院治療後意識清楚，無生命危險。

警方調查指出，事故發生時，46歲林姓男子騎乘機車沿安和路由北向南直行，51歲王姓女子所駕駛的自小客車停放路邊後起步切入車道，雙方發生擦撞，林姓男子因此滑行至對向車道倒地，隨後遭29歲黃姓男子駕駛的遊覽車反應不及輾壓，釀成悲劇。

監視器還原關鍵瞬間 肇事後未即時救援



初步現場判斷原以為是機車與遊覽車直接碰撞，但警方調閱路口監視器後，確認事故關鍵在於前段自小客車起步不慎。進一步勘查時，警方發現肇事自小客車停放於事故地點前方約百餘公尺處，隨即上前盤查，要求王姓女駕駛下車說明。

警方指出，王女在事故發生後未立即下車查看傷者或協助救護，僅將車停於前方路段，直到警方主動前往盤查才配合調查，相關行為已符合肇事逃逸構成要件。經實施酒測，王女與遊覽車黃姓駕駛酒測值均為零，排除酒駕情形，林姓騎士部分則待後續法醫檢驗確認。

據了解，涉事遊覽車為奇美醫療體系往返永康總院與佳里院區的接駁車，事故當時車上包含司機共8人，僅1名乘客受傷，其餘人員均未受影響。

警方表示，王姓女子訊後將依肇事逃逸及過失致死罪嫌移送法辦，黃姓遊覽車駕駛則依過失致死罪嫌函送偵辦，至於實際肇事責任比例，仍待交通事故鑑定進一步釐清。