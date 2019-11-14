「國民黨不能離年輕人那麼遠」　朱立倫聲援港生仍心繫不分區名單

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於香港中文大學連日發生嚴重警民衝突，前新北市長朱立倫14日表示，警察是社會秩序的維護者，不是解決政治僵局的工具，而解政治僵局，首重傾聽對話，此刻國民黨正面對不分區立委名單的爭議，希望黨中央能更重視社會觀感，以及黨內年輕同志的聲音，「國民黨不能離年輕人那麼遠。」

朱立倫透過臉書表示，這幾天的香港，十分沈重，比警民衝突更讓人憂心的，是許多未經證實、偏頗，或誇大扭曲的訊息在媒體、網路擴散，把中港台不同群體的認知拉得更遙遠。一方指責這些抗爭者是「被境外勢力煽動的暴民」；另一方把港警全部描述為「暴力黑警」。警民升高的敵意，讓彼此信任重建，與和平法治的恢復，都更難。

朱立倫指出，6月初香港首次百萬人上街時，他聲援過港人對民主自由的追求，並指出僵局關鍵是「不信任」，從而呼籲港府面對抗爭訴求，開啟公共對話。9月，目睹港府回應的遲緩，他點明這是「民主與否的差別」，並呼應黃之鋒等人拋出「今日台灣、明日香港」的民主化願景。

朱立倫說，10月初，香港局勢惡化，他疾呼「任何一個政府，都不該讓警民間陷入這種長期對峙、互相傷害」，並指出「警民衝突的根本，是政治失能。」警察是社會秩序的維護者，不是解決政治僵局的工具。僵局要解，責任仍在執政者手中。

朱立倫強調，解政治僵局，首重傾聽對話，誠心希望香港與北京當局，能走出自己的同溫層障蔽，傾聽理解香港年輕人的訴求，這是重建信任的本源。

朱立倫也提到，國民黨正面對不分區立委名單的爭議，希望國民黨黨中央，能更重視社會觀感，以及黨內年輕同志的聲音，「國民黨不能離年輕人那麼遠。」青年是國家之根，政黨之本。任何政治領袖，都不能失信於年輕人。

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