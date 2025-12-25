藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

▲總統賴清德。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前提出8年1.25兆國防特別預算，但已4度遭到藍白在程序委員會封殺，而且中央政府總預算截至目前也都未排審。對此，賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，怒轟在野黨公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意」？

針對8年1.25兆國防特別預算遭到藍白4度於立法院程序委員會封殺，賴清德25日罕見怒轟在野黨。他說，公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？

另外，由於距離12月31日只剩最後6天，但中央政府總預算也卡在立院無法排審，賴清德也表示，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

賴清德說，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但不可以用各種理由卡在委員會，連排案都不願意。他說，特別用這機會請在野黨跟執政黨共同合作，盡快審議總預算跟國防特別預算。