「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

▲居酒屋輕熟女過去是一位頂級AV女優。

記者葉國吏／綜合報導

最近有網友驚喜發現，一間日本居酒屋裡，包著飯糰的阿姨竟然是前知名AV女優長澤梓(Asuka Nagasawa)，讓大家都想起當年的女神時代。

從螢光幕到飯糰店

最近在PTT表特版，有人分享一名被稱為「飯糰職人正妹」的照片，立刻引發熱烈討論。照片中的女店主五官立體，氣色相當好，手裡拿著自製飯糰，笑得開心又自信，看得出對目前的生活很有熱情。雖然歲月在她身上留下些許痕跡，身材也多了點圓潤，但保養良好的臉蛋和成熟的魅力，還是讓不少網友直呼「很有韻味」。

照片一出，不少「資深網友」馬上認出這位飯糰媽媽，原來正是曾風靡一時的AV女優長澤梓(Asuka Nagasawa)。這個驚人的消息讓許多人都感到不可思議，紛紛在網路上熱議。

昔日女神的轉身

長澤梓(Asuka Nagasawa)來自東京，2008年以19歲的年紀進入日本成人影視圈，因為I罩杯的火辣身材和甜美外型迅速爆紅，成為許多粉絲心中的性感女神。不過，正當事業正紅時，她卻在2014年春天選擇退出，讓粉絲們感到相當惋惜。

全新人生下半場

一轉眼11年過去了，現在的長澤梓(Asuka Nagasawa)早已完全脫下過去的光環。她不僅成為幸福的媽媽，還親自經營一間手作飯糰小店，時常在社群平台分享做飯糰的心情和日常。

從她的笑容和分享的生活點滴，不難發現她對新生活充滿熱情與滿足。許多網友看了也感嘆：「沒想到女神會過得這麼樸實，真的很勵志」、「這才是真正的人生新篇章」