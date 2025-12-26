王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出」

記者郭運興／台北報導

距離12月31日只剩最後5天，中央政府總預算仍卡在立法院無法審議。對此，民進黨立委王義川25日談到卡預算衝擊表示，2022年縣市長選舉後，自己提出了「首都通」，所以當時算了1200首都通月票，後來叫TPASS，算完成本差距後，因為「那個政策我擬的」，客運業者當時問他「政府能支付幾年？會不會反悔」？現在政府沒有反悔，但補貼的這筆錢被卡住，所有業者都很緊張，拿不到現金會不會有客運業者退出TPASS？自己沒有說全部退，但有人撐不下去，是不是乾脆不參加TPASS？

王義川於節目《台灣向前行》談到TPASS政策表示，2022年在縣市長選舉的時候，當時北北基桃，自己提出了「首都通」，因為當時在林佳龍團隊就認為首都是北北基桃，這個生活圈大概跟東京都一樣，這裡的公共運輸應該整合在一套系統。

王義川表示，所以當時去算了1200元首都通月票，後來叫TPASS，因為擴及到全國，當時1200元怎麼算的？要乘客1個月只要付1200元，代表一天大概60元，因為每月上班日大概20天到25天，但問題是客運業者、台鐵、機捷成本不止這樣。

王義川回憶，所以當時算完後，先問了所有客運公司、台鐵、機捷，成本到底是多少？通通算出一個成本之後，再把1200元去乘以可能買的人數，跟原來應該收的錢兩個相減以後有個差額，就是政府付，所以才會像現在政府一年編將近100億，這一次70、80億，就是要把這個錢補給業者。

王義川指出，當時提這個政策，其實蠻多人反對的，國民黨的都反對，客運公司也都很緊張，所以他們一直說服客運公司放心，每年70、80億不是很大的錢，因為當時「那個政策我擬的」，業者當時問了一句話，政府能支付幾年？會不會反悔？

王義川說，TPASS本來是到今年年底到期，所以行政院長卓榮泰又編了新的3年，所以政府沒有反悔，但這筆錢要出現，現在因預算被卡住，大家知道現在所有客運公司都很緊張，因為他們不能跟客人收錢，但跟成本中間有一個差距，這筆70、80億的錢如果沒有審查通過，交通部是不能拿70、80億給這些業者的。

王義川說，那業者怎麼辦？業者這筆錢跟誰要？拿不到現金會不會有客運業者退出TPASS？自己沒有說全部退，但有人撐不下去，因為立法院不讓預算通過，交通部無法補貼縣市政府，縣市政府無法撥錢給業者，那是不是乾脆不參加TPASS？

王義川強調，關鍵在這裡，這些業者能撐多久？他們現在是被政府道德勸說，拜託他們再忍耐一下，可是能撐多久？

▼立委王義川。（圖／記者李毓康攝）