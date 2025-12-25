要不到「少女子化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

記者蘇靖宸／台北報導

針對少子女化問題，國民黨與民眾黨今（25日）共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0-12歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆5萬元，每年政府會再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲，基金初始規模約1130億元。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，但當他準備相關政策研議時， 要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過」。

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

國民黨主席鄭麗文跟黃國昌25日上午一同召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，宣布推動台灣未來帳戶，黃國昌做出上述政策表述。黃國昌也說，上次跟他鄭麗文一起坐下來，曾面對台灣社會共同承諾，不僅要扮演監督執政黨，兩黨也要攜手合作，推動福國利民法案。所以在這段時間，兩黨智庫相互對接，同時最讓他佩服感動的是鄭麗文行動力，記得台灣未來帳戶第一次開會時是晚上9時，第二次是隔天，當時他跟國民黨文傳會主委吳宗憲在文化大學演講，演講完衝下山見到面開始討論，是晚上10時開始，「這是我們的工作態度」，跟台灣人民許諾後實際在工作的內容。

黃國昌指出，回顧過去9年，所有國民看到民進黨政年度預算歲出金額從2016年的1.9兆多元，到2025年破3兆元，年度預算每一年都在攀升，但是與此同時台灣新生兒出生人數從2016年的約18萬人，下降到今年恐怕達不到11萬人；從一開始出生率1.18%，世上排倒數一、二名，最近一年跌到0.89％，世界最後一名，怎麼能不擔憂？如果沒有拯救少子女化危機，台灣未來根本沒有人能承擔這麼大、扭曲的人口結構，沒有人能從事生產、守護這塊土地，這是實在的國安危機，這才是台灣現在最大危機。

黃國昌透露，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機成立少子女化辦公室，當他第一次任立委時已質詢多次，把相關會議紀錄交出來，然民進黨不斷搪塞、推諉；當他準備相關政策研議時， 要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過」。

黃國昌批評，民進黨政府除會做大內宣外，還會做什麼？除製造台灣社會內部對立、衝突外，能否幫台灣多做一點事、幫下一代做點事？民進黨從沒少花過台灣人民的錢，每年歲出預算節節攀升，錢花到什麼地方？當民進黨想要用各式語言包裝琳瑯滿目、破裂式的政策與文宣，請教過去9年做了什麼？若解方式正確的，為什麼台灣出生率數據長這樣？代表民進政府過去處理少子女化問題不進反退、越做越糟，問題越來越嚴重。