　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

▲▼總統賴清德出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，主動批評中央政府總預算、8年1.25兆國防特別預算遭到在野黨封殺一事。黨政人士受訪時分析背後有3個原因，分別是「跨年在即年度總預算卡關無解」、「不應犧牲國家利益」，以及「在野黨口頭支持卻封殺排案」。

賴清德在致詞的尾聲，罕見重砲怒轟藍白，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」而針對1.25兆國防特別預算，4度在程序委員會被封殺，他也怒批在野黨，公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？

跨年在即　明年度總預算還卡關無解

對於賴清德為何會主動提及此議題？黨政人士受訪時透露，背後有3個原因：第一，跨年在即，明年度總預算還卡關無解。該人士說，賴清德以今天是耶誕節，同時也是行憲紀念日作為提醒點，強調立委職責應當在12月31日前完成明年度預算審議；但目前連付委都卡在程序委員會，已經進入「倒數 6 天」，卻絲毫不見藍白有審查的意圖，因此借節日恰逢重大建設啟用當下，公開點出總預算對國家運作之重要性。

政黨競爭不應犧牲國家利益

對於第二個原因，黨政人士表示，賴清德談話脈絡之中，一方面肯定民間很拚、國家在進步；另一方面點名，政黨競爭難免，但不能犧牲國家與人民利益。

黨政人士指出，如果連最基本的國家發展、民生建設預算都用政治理由阻擋，「就沒有資格再談憲政」。他說，總統是以國家元首高度提醒各黨派，別用政治杯葛拖累國家建設與人民需要，否則談憲政就失去正當性

在野黨對國防特別預算口頭支持卻封殺排案

第三個原因，黨政人士說，賴清德的焦點放在這周國防特別條例在國會第四度被封殺，連進入委員會可以討論的機會都沒有，因此點名在野黨對外宣稱支持國防，卻連交付審查都不願意，條例內容沒有任何討論機會。

黨政人士說，這讓國人無法理解，賴清德也清楚表態，政府禁得起審查、預算有依據，如果有不宜可以審、可以刪，但不能直接「卡關不審」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來
明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到
應曉薇羈押13個月　正妹女兒嘆：正當性在哪？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

批行政院強辯　民眾黨：「衛福部」少子女化辦公室半年就GG

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

30分鐘直達信義區！礁溪「2字頭」輕奢宅 雙北族狂湧搶卡位

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

批行政院強辯　民眾黨：「衛福部」少子女化辦公室半年就GG

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

基隆地王廟口「大四美百貨」連29年稱王　每坪179萬

中信三兄弟聯名plain-me！「Hang out with bros」12/31開賣

平安夜宋逸民、陳維齡　帶小薰、李又汝進警政署

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

南投花卉嘉年華梅花季將啟動　信義鄉踏雪尋梅12／27登場

河南最大保時捷中心一夜間人去樓空　買家崩潰：車提不到

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

【這一嚇值300分】媽媽轉身被"靜音女兒"嚇到差點靈魂出竅

政治熱門新聞

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富：在急什麼？

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

更多熱門

相關新聞

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

桃園機場第三航廈北廊廳12月1日試營運，今天正式啟用，累積已有5.8萬名旅客、259架次航班使用。總統賴清德今出席啟用典禮表示，期許第三航站區於2027年啟用，朝2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸目標邁進。

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

國民黨轟賴清德搞情勒　「軍人加薪都不編」

國民黨轟賴清德搞情勒　「軍人加薪都不編」

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

關鍵字：

標籤:賴清德總預算國防預算藍白封殺桃園機場

讀者迴響

熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

職場奴性最強星座Top3

野生李多慧「排隊買丹丹」！

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面