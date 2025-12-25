賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

▲總統賴清德出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，主動批評中央政府總預算、8年1.25兆國防特別預算遭到在野黨封殺一事。黨政人士受訪時分析背後有3個原因，分別是「跨年在即年度總預算卡關無解」、「不應犧牲國家利益」，以及「在野黨口頭支持卻封殺排案」。

賴清德在致詞的尾聲，罕見重砲怒轟藍白，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」而針對1.25兆國防特別預算，4度在程序委員會被封殺，他也怒批在野黨，公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？

跨年在即 明年度總預算還卡關無解



對於賴清德為何會主動提及此議題？黨政人士受訪時透露，背後有3個原因：第一，跨年在即，明年度總預算還卡關無解。該人士說，賴清德以今天是耶誕節，同時也是行憲紀念日作為提醒點，強調立委職責應當在12月31日前完成明年度預算審議；但目前連付委都卡在程序委員會，已經進入「倒數 6 天」，卻絲毫不見藍白有審查的意圖，因此借節日恰逢重大建設啟用當下，公開點出總預算對國家運作之重要性。

政黨競爭不應犧牲國家利益



對於第二個原因，黨政人士表示，賴清德談話脈絡之中，一方面肯定民間很拚、國家在進步；另一方面點名，政黨競爭難免，但不能犧牲國家與人民利益。

黨政人士指出，如果連最基本的國家發展、民生建設預算都用政治理由阻擋，「就沒有資格再談憲政」。他說，總統是以國家元首高度提醒各黨派，別用政治杯葛拖累國家建設與人民需要，否則談憲政就失去正當性

在野黨對國防特別預算口頭支持卻封殺排案



第三個原因，黨政人士說，賴清德的焦點放在這周國防特別條例在國會第四度被封殺，連進入委員會可以討論的機會都沒有，因此點名在野黨對外宣稱支持國防，卻連交付審查都不願意，條例內容沒有任何討論機會。

黨政人士說，這讓國人無法理解，賴清德也清楚表態，政府禁得起審查、預算有依據，如果有不宜可以審、可以刪，但不能直接「卡關不審」。