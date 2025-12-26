　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

▲桃園地檢署偵辦中科院林姓技師涉嫌洩密給某光電廠商價值2億餘元工廠標案相關機密，檢方依背信、洩密等罪嫌起訴林姓技師等4人，並建請法院求處重刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署偵辦中科院林姓技師涉嫌洩密給某光電廠商價值2億餘元工廠標案相關機密，檢方依背信、洩密等罪嫌起訴林姓技師等4人，並建請法院求處重刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官指揮調查局、新北憲兵隊偵辦中科院林姓技師涉嫌洩密給某光電廠商，洩漏價值2億餘元工廠標案相關機密，雙方言明以8萬元為前金等，事後再提供標案金額7%等財物為後謝，中科院獲悉後將標案下架，檢方今（26）日偵結依背信、洩密等罪嫌起訴林姓技師等4人，並建請法院求處2年6月不等有期徒刑。

桃園地檢署署肅貪專組檢察官賴穎穎，今年9月2日指揮調查局國家安全維護工作站、新北市憲兵隊偵辦中科院36歲林姓技師洩密、背信案。檢調查出，被告林姓技師為中科院資訊通訊研究所聯安計畫專案管理組技術師，負責中科院某院區智慧型監控指管系統網電基礎工程標案等業務，經由某光電公司51歲彭姓總工程師引介，認識另一光電公司68歲陳姓負責人及56歲陳姓協理等人。

檢調查出，同案被告陳姓負責人、陳姓協理為使該光電公司順利取得中科院區工程標案，遂請求林姓技師提供院區工程尚未公開之招標圖說、廠商資格、專案進度等資訊，並應允支付每份標案資料8萬元之閱覽費，並向林姓技師約定待該光電公司順利得標後，再行支付相當於標案金額7%之後謝金，並將工程下包予林姓技師合作之工班，由彭姓總工程師擔任院區工程之總工程師等條件。

此後，林姓技師自今年4月起，數次將尚未公開且去除中科院浮水印之標案資料交予被告陳姓負責人與陳姓協理、彭姓總工程師，企圖幫助該光電公司取得標案。中科院院區工程標案資料外流為外界知悉，且經執法機關調查，中科院獲悉後將標案下架，該光電公司始未能順利得標。

桃檢接獲相關情資後，指揮專案小組深入追查，於今年9月間發動傳喚林姓技師到案偵訊，並向法院聲押獲准。檢調專案小組分析比對林姓技師手機、筆電等電磁記錄，發現同案被告陳姓負責等均涉有重嫌，遂陸續執行搜索該光電公司及陳姓負責人住所、辦公處所共9處，並傳喚陳姓負責人等人到案，查除林姓技師等人之犯罪計劃。

檢方認為林姓技師、陳姓負責人、陳姓協理、彭姓總工程師涉犯刑法之背信未遂罪嫌；同案林姓技師涉犯非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，於今（26）日偵結起訴並移審法院，向法院聲請對被告林姓技師、陳姓協理、陳姓負責人、彭姓總工程師量處有期徒刑2年6月、2年、1年6月、1年不等刑期，以儆效尤。

桃檢聲明，中科院為我國國防自主與軍事科技研發之核心重鎮，其研發成果關乎國家存亡與全民安全，桃檢將持續站在執法第一線與各執法機關密切合作，全力防範任何危害國家安全、竊取國家機密或關鍵技術之不法行為。

 【更多新聞】

快訊／「北捷英雄」余家昶家屬最新聲明！　盼愛延續每個角落

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

嫌妻吵他睡覺！鐵槌+保溫瓶K頭　桃園家暴男還咬人...這下慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
aespa走紅毯...她遭粉絲刻意無視「零尖叫」　慘況全播出
年終晚宴淪千人大逃亡！烈焰吞噬天花板　大馬度假村狂燒畫面曝
王建民認證強投！祝徐若熙赴日：你走了兄弟才能鬆口氣
「小英男孩」6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦
氣溫驟降！32小時45人送醫...3人無呼吸心跳
快訊／61贊成、50反對！立院通過「彈劾賴清德」提案
李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

外送員被手電筒照眼「打到流鼻血」　狂追1公里逮人：一定提告

神明聽見了！彰化福興「送肉粽」簡單處理...化煞路線縮減成1村

「小英男孩」鄭亦麟6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦

氣溫驟降！彰化32小時45人送醫...3人無呼吸心跳　最年長88歲

收賄前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保　女密友正面曝光

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

外送員被手電筒照眼「打到流鼻血」　狂追1公里逮人：一定提告

神明聽見了！彰化福興「送肉粽」簡單處理...化煞路線縮減成1村

「小英男孩」鄭亦麟6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦

氣溫驟降！彰化32小時45人送醫...3人無呼吸心跳　最年長88歲

收賄前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保　女密友正面曝光

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

捐15萬給花蓮光復！她接1通電話「感受愛的循環」：最好的禮物

開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆餅」聖誕節熄燈

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

難過冬！12月兩戰出手命中率暴跌　克雷格遭新竹攻城獅解約了

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

「小英男孩」涉收賄198萬　3罪起訴求刑14年

張文燒毀筆電　警疑藏犯罪動機

更多熱門

相關新聞

桃園男貼文「下一個張文會出現」　檢起訴求從重量刑

桃園男貼文「下一個張文會出現」　檢起訴求從重量刑

北捷隨機傷人案遭成除兇嫌張文外共計3死11傷慘劇引發大眾恐慌，設籍桃園市龜山區林姓男子，於21日晚間在住處以手機在臉書PO文「下一個張文，會出現」引發網友恐慌，經新北市林口警分局查獲到案，桃園地檢署昨（23）日經檢察官偵訊後依恐嚇危害公眾罪嫌向法院聲請羈押，法院今（24）日上午裁定林男飭回，但限制住居。

追殺人脈絡　檢方針對張文接觸人事全面過濾

追殺人脈絡　檢方針對張文接觸人事全面過濾

男騷擾女店員　女警緊追逮8案通緝犯

男騷擾女店員　女警緊追逮8案通緝犯

國道驚魂！路怒男惡意攔車飆國遭起訴

國道驚魂！路怒男惡意攔車飆國遭起訴

現役軍人凌晨吸毒開車違規　桃警搜出4顆毒菸彈

現役軍人凌晨吸毒開車違規　桃警搜出4顆毒菸彈

關鍵字：

中科院技師涉嫌密2億餘元標案前金後謝光電廠商桃檢

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面