　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

▲民進黨新北市議員林秉宥前往緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區的順達園區。（圖／／翻攝自Facebook／林秉宥）

▲民進黨新北市議員林秉宥前往緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區的順達園區。（圖／／翻攝自Facebook／林秉宥，下同）

記者郭運興／台北報導

民進黨新北市議員林秉宥今（25日）公布多張照片透露，自己這次去的是位在緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區（泰緬中部邊境）的順達園區，他也發出長文分享了前進園區的所見所聞，強調「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是自己這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案」。

林秉宥貼出多張照片表示，自己這次去的是位在緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區（泰緬中部邊境）南邊約40分鐘車程的順達園區。

林秉宥表示，該園區於11/25日受到克倫民族解放軍的攻擊而瓦解，目前由該支反軍政府的部隊所掌控，感謝幕後協助的夥伴安排，讓自己可以進入這個曾經有4000人在其中生活的園區一探究竟，畢竟CIA什麼的，東南亞啪趴趴走也是很合理（開玩笑的）。

林秉宥提到，那4000人逃離園區後，大部分去向不明，但已知的是有14個台灣人被移交給泰國警方，目前應該正在泰國警方的居留中。

林秉宥指出，在泰緬的邊境地區，類似順達園區的電詐園區大概有30-50個（撤離跟轉移一直在進行），人數在2000-10000人不等，最有名的KK園區就是有萬人等級的園區。

林秉宥說，在稍早比較沒有人注意到電詐時興建的園區比較會是正規的鋼筋水泥建物，當然因為有巨額的不法所得，所以園區內隨處可見來自中國廠商的各種建材與設備，繼續在興建新的宿舍與辦公大樓。

林秉宥指出，帶自己進園區的朋友說，幾乎在這一帶的園區都是由中國的福建幫所控制，一位緬甸朋友把撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」四個字，該集團與前陣子在台灣引發譁然的太子集團同一個系統，其資本與技術密集的程度令人瞠舌，就想像到底怎麼樣的事業可以在叢林裡建立一個四千人在裡面生活的基地？

▲▼民進黨新北市議員林秉宥前往緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區的順達園區。（圖／／翻攝自Facebook／林秉宥）

林秉宥說，這類園區在Google Maps上已經清晰可見，也成為打詐的目標，因此許多的電詐老闆開始調整，在距離邊境更遠的地方搭設組合屋，因此想要在電詐園住上樓房的「好日子」恐怕一去不復返了，而正在興建中的園區，在我前往順達園區的路途中就看到兩三個！

林秉宥強調，與柬埔寨不同的是，緬甸處於內戰狀態，每一個地區的實際控制者對電詐的態度都不太一樣，有些可以從保護電詐園區收取保護費，有些則認為電詐園區是與軍政府合作而採取「敵人的朋友就是敵人」這樣的態度。

另外，林秉宥也提到，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，而數十萬人在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。

林秉宥表示，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是自己這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。

林秉宥強調，而為了對抗如此的邪惡，自己需要友軍，跟他們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是自己心目中最高級別的打詐。

▲▼民進黨新北市議員林秉宥前往緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區的順達園區。（圖／／翻攝自Facebook／林秉宥）

▲▼民進黨新北市議員林秉宥前往緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區的順達園區。（圖／／翻攝自Facebook／林秉宥）

▲▼民進黨新北市議員林秉宥前往緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區的順達園區。（圖／／翻攝自Facebook／林秉宥）

▲▼民進黨新北市議員林秉宥前往緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區的順達園區。（圖／／翻攝自Facebook／林秉宥）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來
明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到
應曉薇羈押13個月　正妹女兒嘆：正當性在哪？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

批行政院強辯　民眾黨：「衛福部」少子女化辦公室半年就GG

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

30分鐘直達信義區！礁溪「2字頭」輕奢宅 雙北族狂湧搶卡位

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

批行政院強辯　民眾黨：「衛福部」少子女化辦公室半年就GG

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

基隆地王廟口「大四美百貨」連29年稱王　每坪179萬

中信三兄弟聯名plain-me！「Hang out with bros」12/31開賣

平安夜宋逸民、陳維齡　帶小薰、李又汝進警政署

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

南投花卉嘉年華梅花季將啟動　信義鄉踏雪尋梅12／27登場

河南最大保時捷中心一夜間人去樓空　買家崩潰：車提不到

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

政治熱門新聞

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富：在急什麼？

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

更多熱門

相關新聞

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

總統賴清德日前提出8年1.25兆國防特別預算，但已4度遭到藍白在程序委員會封殺，而且中央政府總預算截至目前也都未排審。對此，媒體人李正皓24日直播時有網友建議「動員十多萬台派在X標記真實川普國民黨在擋軍購，這樣KMT一定跪」。李正皓表示支持，其實台派如果願意的話，真的啊，如果有十萬個台派去標記川普，自己覺得川普會get到，照片或做個短片，裡面就是各種藍委，這好像是很爽的感覺。

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

林俊憲、陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶攻市民心

林俊憲、陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶攻市民心

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

民進黨徵召選基隆市長　童子瑋：提更好政見願景創造良性競爭

民進黨徵召選基隆市長　童子瑋：提更好政見願景創造良性競爭

關鍵字：

林秉宥緬甸電詐園區民進黨泰國苗瓦迪

讀者迴響

熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

職場奴性最強星座Top3

野生李多慧「排隊買丹丹」！

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面