深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

▲民進黨新北市議員林秉宥前往緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區的順達園區。（圖／／翻攝自Facebook／林秉宥，下同）

記者郭運興／台北報導

民進黨新北市議員林秉宥今（25日）公布多張照片透露，自己這次去的是位在緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區（泰緬中部邊境）的順達園區，他也發出長文分享了前進園區的所見所聞，強調「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是自己這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案」。

林秉宥貼出多張照片表示，自己這次去的是位在緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區（泰緬中部邊境）南邊約40分鐘車程的順達園區。

林秉宥表示，該園區於11/25日受到克倫民族解放軍的攻擊而瓦解，目前由該支反軍政府的部隊所掌控，感謝幕後協助的夥伴安排，讓自己可以進入這個曾經有4000人在其中生活的園區一探究竟，畢竟CIA什麼的，東南亞啪趴趴走也是很合理（開玩笑的）。

林秉宥提到，那4000人逃離園區後，大部分去向不明，但已知的是有14個台灣人被移交給泰國警方，目前應該正在泰國警方的居留中。

林秉宥指出，在泰緬的邊境地區，類似順達園區的電詐園區大概有30-50個（撤離跟轉移一直在進行），人數在2000-10000人不等，最有名的KK園區就是有萬人等級的園區。

林秉宥說，在稍早比較沒有人注意到電詐時興建的園區比較會是正規的鋼筋水泥建物，當然因為有巨額的不法所得，所以園區內隨處可見來自中國廠商的各種建材與設備，繼續在興建新的宿舍與辦公大樓。

林秉宥指出，帶自己進園區的朋友說，幾乎在這一帶的園區都是由中國的福建幫所控制，一位緬甸朋友把撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」四個字，該集團與前陣子在台灣引發譁然的太子集團同一個系統，其資本與技術密集的程度令人瞠舌，就想像到底怎麼樣的事業可以在叢林裡建立一個四千人在裡面生活的基地？

林秉宥說，這類園區在Google Maps上已經清晰可見，也成為打詐的目標，因此許多的電詐老闆開始調整，在距離邊境更遠的地方搭設組合屋，因此想要在電詐園住上樓房的「好日子」恐怕一去不復返了，而正在興建中的園區，在我前往順達園區的路途中就看到兩三個！

林秉宥強調，與柬埔寨不同的是，緬甸處於內戰狀態，每一個地區的實際控制者對電詐的態度都不太一樣，有些可以從保護電詐園區收取保護費，有些則認為電詐園區是與軍政府合作而採取「敵人的朋友就是敵人」這樣的態度。

另外，林秉宥也提到，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，而數十萬人在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。

林秉宥表示，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是自己這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。

林秉宥強調，而為了對抗如此的邪惡，自己需要友軍，跟他們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是自己心目中最高級別的打詐。