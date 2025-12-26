　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

▲▼大寮食品廠排污水 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼環保局稽查人員前往大寮食品廠查緝排污水 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區一家食品加工廠長期違法排放廢水，不僅屢勸不聽，甚至在環保局稽查時「關門謝客」，公然拒檢，最誇張的是，廢水中的生化需氧量（BOD）竟暴衝到法定標準的36倍，環保局三度開罰，累計罰金高達346萬餘元，陳姓負責人也被移送法辦，法院審理後，依水污染防治法判陳徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，這家食品加工廠早在2023年4月12日就被查獲排放廢水未符放流水標準，環保局當場重罰125萬1600元，並勒令產出廢水的製程全面停工、參加8小時環境教育講習，同時要求限期改善防治措施，未料業者仍照排不誤，形同無視公權力。

▲▼大寮食品廠排污水 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

環保局於同年6月16日及隔年5月24日再度突襲稽查，在廠房放流採樣口與場內蛇管殘留水中，測得化學需氧量（COD）高得嚇人，標準值100，實測竟飆到1060；生化需氧量（BOD）標準值僅30，卻檢出高達1100，污染程度觸目驚心，環保局累計對該公司開出346萬餘元罰單。

更扯的是，第3次稽查時，業者眼見環保人員上門，竟火速拉下作業區鐵門，還移除蛇管企圖加水稀釋廢水，當場拒檢，環保局隨即報警處理，將人送辦。

高雄地方法院審理後認定，陳姓負責人明知停工命令仍持續排放廢水，嚴重藐視國家水污染管制制度，對公共環境造成難以評估的潛在危害，依違反水污染防治法判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

12/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

