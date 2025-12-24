盧秀燕就職7年！打破台中2大魔咒　親揭不選總統原因

▲盧秀燕七周年就職，透露多年來即使外界勸進，她也堅持不參選總統、副總統或黨主席，係因為要以市政為唯一，全力以赴。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今（日）迎來就職七週年，她在發表談話時細數七年政績，並感性喊話，任期只剩最後一年，請外界「不要再幫我找工作」，她會與市府團隊奮鬥到最後一秒，專心市政、照顧市民。

盧秀燕開場就提及，她打破了台中升格直轄市後「沒有女市長」、「市長無法連任」的兩大魔咒，對此她深深感謝市民的付託。她強調，正因為珍惜這份信任，過去幾年即使外界勸進，她也堅持不參選總統、副總統或黨主席，要以市政為唯一，全力以赴。

盧秀燕表示，七年來她始終以「媽媽的初心」治理，把市民當家人照顧。她首先點出改善空污的成果，上任時PM2.5高達18.9微克，如今已降至13.5微克，改善近三成。她要求中火減煤，並大力推動捷運、雙十公車、YouBike等綠色運具，成功實踐「市長換人、空氣換新」的政見。

▲盧秀燕率領市府團隊局處首長出席就職典禮。（圖／記者游瓊華攝）



在重大建設方面，盧秀燕強調「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，過去缺乏的台中國際會展中心、綠美圖等指標性建設，以及延宕的大智路打通、市政路延伸等工程，在她任內皆陸續完成或動工。演說中，她也幽默表示，唯一的遺憾是「沒好好督促鄭照新副市長減肥成功」，引來現場笑聲。

在社福與財政上，盧秀燕則恢復老人健保補助，七年來已投入143億元；公托數量也從5座大幅增加至47座。最讓她自豪的是，在推動大量建設與福利的同時，市府嚴守財政紀律，市民人均負債從她上任時的3.67萬元，降至現在的2.78萬元，實現「建設更多、負債更少」的目標。

不過，對於盧秀燕過去政績，綠營陣營不買單！台中市議會民進黨團總召周永鴻痛批，盧秀燕主政七年，市府團隊紀律崩壞，從今日地政局長涉貪遭起訴、研考會主委上班打牌兼網軍，到公捷處長權勢性騷及防疫官員怠忽職守，顯見其對下屬毫無底線的放縱。

市議員陳俞融則批評，七年來，市府最熱衷的不是城市轉型與基礎建設，而是台中購物節年年大辦、土地一塊一塊賣。煙火放完了，錢花完了，留下的卻不是市民有感的改變。陳俞融砲轟，所謂「市長換人、空氣換新」，市府拿著數字自我感動，但實際生活中，空氣品質改善有限，市民感受落差極大；重大建設一再延宕，捷運、公共設施進度落後；交通事故高居六都之首，道路壅塞日益嚴重，每天通勤都是折磨，這些才是市民每天面對的真實台中。