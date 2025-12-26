停砍年金恐遭副署不執行　羅智強籲賴清德要有「三顆柔軟的心」

▲國民黨團書記長羅智強。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會本月中三讀通過停砍公教年金，如今傳出行政院將採取「副署不執行」的方式因應。國民黨團書記長羅智強表示，賴清德總統要有三顆柔軟的心，包括對軍人、警消、公教柔軟一點，他們不過是卑微請求停砍，請問台灣所有建設的功績、人才培育，不是公務員、教員奠基的嗎？羅也說，只要賴清德擁有這三顆柔軟的心，總預算怎麼會不審呢？

羅智強直言，他誠心的建議賴清德要有三顆柔軟心，賴清德一直在說立法院沒有審預算，事實上沒有審預算在卡預算的就是賴清德那一個冷漠的心，如果賴清德有三個柔軟的心，事實上今天的預算早就開始審了。

羅智強說，第一個柔軟的心，就是要對軍人要柔軟，軍人保家衛國在前線衝鋒，賴清德說要花9500億的預算來做國防，要花1.25兆的軍費來買武器，可是有沒有想過軍人編現比這麼低的最大原因是什麼，就是因為你沒有辦法給軍人足夠的尊嚴跟待遇，所以國民黨是站在捍衛國家安全捍衛軍人的一個福祉的立場，提出了軍人加薪的法案，但很遺憾賴清德違法不編預算。

羅智強指出，總預算他們也很急著要審，但是卡住今天總預算就是賴清德那一個冷漠無情的心，所以拜託賴清德為軍人多想想，如果你的心夠柔軟。你願意編軍人加薪的預算，立法院立刻就會開始審查預算了。

羅智強提到，第二顆柔軟的心就是獻給警消，現在很多的重大公共安全的事件，不管是治安事件衝在最前面去保護市民的就是警察，今天發生火警重大的一個危險的場域就是消防人員、打火弟兄來去保衛人民，可是立院通過的警消退休保障的預算，賴總統也還是硬是違法不編，所以賴清德第二顆柔軟的心把警消退休保障的預算編足了，總預算就可以審了。

羅智強接著說，第三顆柔軟的心就是要對公教柔軟一點，立法院修正停砍年金，是因為民進黨標舉的年金改革已經被削其血肉了，今天也不過是請求停砍，作為立法委員，他們當然必須要保障這些國家的棟樑。只要賴清德擁有這三顆柔軟的心，總預算怎麼會不審呢？

羅智強說，卡住總預算就是賴清德踐踏軍人、踐踏警消、踐踏公教，只要不要踐踏他們，總預算馬上就可以審了，賴總統把總預算說得如此的重要，但是請問為什麼你就不能對軍公教警消柔軟一點？你只要柔軟一點，所有的問題都不存在，真正卡總預算的就是鋼鐵鐵石心腸的賴清德總統。

