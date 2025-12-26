　
加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

▲Tim Schultz於1999年中了2800萬美元(約8.8億新台幣)樂透。（圖／翻攝YouTube／Timothy Schultz） 

▲Tim Schultz於1999年中了2800萬美元(約8.8億新台幣)樂透。（圖／翻攝YouTube／Timothy Schultz）

記者葉國吏／綜合報導　

美國有位21歲加油站員工，幸運中了2800萬美元（約新台幣8.8億元）樂透，他靠著理性規劃守住幸運財，還意外說出中獎後的最大遺憾及無奈。

一夜暴富不代表幸福　21歲小夥贏得巨款
對樂透彩民來說，人人都希望一張彩券能翻身當富翁，可是現實中，不少人暴富後很快花光，甚至比以前更慘。但也有像舒爾茲（Tim Schultz）這樣的例外。他當年在美國加油站當員工，21歲時一舉中得2800萬美元（約新台幣8.8億元），立刻變成人生勝利組。

舒爾茲（Tim Schultz）回憶，當時自己突然從領時薪的小員工，一下子成了可以退休的有錢人，心情就像拿到魔法棒，什麼都做得到。不過他很清楚：「我得對這麼大一筆錢負責。」年紀輕輕的他，對理財幾乎一竅不通，幸好他選擇找專業理財顧問幫忙，才沒步上其他中獎人幾年內就破產的後塵。

找對專家，守住財富　夢想實現也有壓力
在專家指導下，舒爾茲和財務顧問一起擬定了保守投資策略，主要把錢放在股票、債券和基金，確保一輩子都有保障。他坦言，自己用獎金買的第一件「奢侈品」竟然是最新的電玩主機，這是以前想都不敢想的享受。隨後，他開始幫家裡人，也買了車和旅遊，還回去大學念了電影和新聞系，終於實現一直以來的夢想。

不過，成為樂透得主也不是全然美好。舒爾茲坦言，中獎後身邊的人經常期待他請客、買單，甚至家族裡有人直接開口要錢，覺得這筆財富不是他努力得來的，而是「天上掉下來」該跟大家分享。這些壓力讓他很無奈，也體會到中樂透帶來的另一種煩惱。

12/23 全台詐欺最新數據

