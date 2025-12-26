　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

▲▼高雄跨年雙彩蛋。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市府公佈跨年雙彩蛋。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄跨年雙彩蛋曝光！高雄市政府今（26）日公開「2026雄嗨趴」兩大亮點，首度在台灣跨年的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI預告以一襲紅色新造型現身；「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋的高空花火，並伴隨韓國女團BLACKPINK與TWICE歌曲，重現演唱會上經典與感動的瞬間。

▲▼高雄跨年雙彩蛋。（圖／高雄市政府提供）

▲亞灣跨年花火首度施放最大10吋的高空花火。（圖／高雄市政府提供）

高雄跨年雙彩蛋！權恩妃+10吋高空花火

高雄市長陳其邁表示，「2026雄嗨趴」跨年晚會以節目和演出，呈現高雄智慧城市和文化創意的亮點，除了邀請讓粉絲引頸期盼的海外卡司權恩妃KWON EUNBI，市民朋友期待的亞灣跨年花火更濃縮了一整年的浪漫與精彩，在空中上演的五彩花火，回顧高雄從2023年高雄流行音樂中心開始點亮應援色，包括酷玩樂團、BLACKPINK、TWICE等，將城市應援發揮到極致。

▲▼高雄跨年雙彩蛋。（圖／高雄市政府提供）

▲▼「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度擔任高雄跨年演出嘉賓。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄跨年雙彩蛋。（圖／高雄市政府提供）

權恩妃首登跨年場！加碼打造紅色造型迎新年

全球爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度擔任高雄跨年演出嘉賓，她表示：「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲，還有深受大家喜愛的〈Underwater〉！」她加碼透露特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄的「RUBI」們注入滿滿能量。

在社群上擁有超高人氣的「水彈女王」，時常分享日常穿搭，也不吝展現健康身材。在飲食與身材管理上，她坦言因行程繁忙不固定，會透過重訓搭配有氧維持體態，飲食則以蛋白質攝取為主，而最大的保養秘訣就是「持之以恆」。

權恩妃 KWON EUNBI也特別向粉絲致謝，她表示：「因為有你們，我才能在舞臺上更加閃耀。我會以更好的舞臺和音樂回報大家，祝大家在新的一年都能更幸福、健康！」對即將登上高雄跨年舞臺充滿期待。

▲▼高雄跨年雙彩蛋。（圖／高雄市政府提供）

▲今年跨年花火首度施放最大10吋的高空花火。（圖／高雄市政府提供）

高雄跨年花火5大觀賞點：

1、時代大道

2、中華路人行道

3、金鞏橋

4、時代公園

5、前鎮之星

今年跨年花火首度施放最大10吋的高空花火，在時代大道周邊抬頭就能輕鬆欣賞。推薦觀賞點包括：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星。

▲▼高雄跨年雙彩蛋。（圖／高雄市政府提供）

▲今年跨年花火首度施放最大10吋的高空花火。（圖／高雄市政府提供）

市府強調，為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

2026亞灣跨年花火，以繁星般閃耀的光點揭開序幕，接著以幾何線條般的煙火構築出「高雄─智慧之城」的光之網絡，緊扣高雄發光發熱的產業以及不斷創新的軟實力，最終以金銀光雨覆滿夜空，緊扣「光」的語言及美好記憶，讓夢想在高雄的光中綻放、大步前行，共同躍向2026年。

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元)

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

