副主席造勢送上「玩具槍」惹議　謝龍介：表示鳴槍起跑

▲國民黨24日中常會通過正式徵召謝龍介參選台南市長。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨24日通過徵召立委謝龍介參選台南市長，副主席季麟連25日在台南市感恩餐會造勢，送上「玩具手槍」；不過因1219事件，該事件也引發討論。對此，謝龍介表示，意義是鳴槍起跑、打擊黑金跟官商勾結，呼籲外界不要轉移焦點。

季麟連昨日出席台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩會時，突然拿出一把玩具手槍，並做出上膛的動作，接著當場遞給謝龍介，還高喊「開一槍」，以此為謝龍介的選情助陣。

季麟連透露，他原本要帶一枝長槍來，但坐高鐵怕不方便，所以拿一枝玩具手槍，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。此外，在場人員也補充說明該手槍是「吉祥物」。

針對季麟連送槍，謝龍介今天回應，那是BB槍，如果真的槍就觸法了。送槍的意義第一是鳴槍起跑、第二點是打擊黑金跟官商勾結，第三是維護治安、守護城市安全。民進黨兩位立委林俊憲、陳亭妃在初選，打得相當火熱，不用轉移焦點。民進黨很怕大家想起現在的官商勾結嚴重，以及想起88槍案，跟台南市治安敗壞，所以想要轉移焦點，不需要。

謝龍介強調，軍購特別預算1.25兆，民進黨不是說每個派出所要發刺針飛彈嗎？軍購買這麼多，這只是鳴槍起跑沒有其他用意，請往正面打擊黑金跟官商勾結，維護治安跟守護城市安全。

