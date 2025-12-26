　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／台中十大便民政策排行出爐　雙十公車與YouBike站點滿意度居冠、市民幸福感71.3%

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

記者陳弘修／台北報導

台中市政府持續推動多項便民政策與建設，包括交通、社會福利、興建運動場館、推動藝文活動與空間優化、數位平台服務等。根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，10大便民政策平均滿意度為62.8%，其中，排名第一為推動雙十公車與擴充YouBike站點，滿意度破七成。另外，對於目前居住在台中市的幸福程度，有市民71.3%表示幸福 。整體而言，台中市這些施政成果與措施均獲市民正向肯定，

為了解市民對於台中市所推動的便民政策態度與意向，《ETtoday民調雲》於12月9日至14日，針對20歲以上設籍台中市之民眾進行調查，有效樣本數共1,441份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.58%。

調查結果顯示，台中市民最滿意的十大政策依滿意度排序分別為：推動雙十公車與擴充YouBike站點（72.2%）、推動銀髮照顧與育兒福利（68.3%）、建設運動場館，打造運動城市（67.9%）、推動藝文活動與文化空間發展（63.6%）、擴增台中托育服務（62.4%）、推動數位平台整合市政服務(62.4%)、推動台中重大建設(60.3%)、規劃台中捷運路網（60.0%）、舉辦台中購物節振興經濟（56.2%）、擴增並優化社會住宅（54.7%）。

以下為此次調查內容與結果：

近年盧秀燕市長上任後提出交通任意門，推動全台最優惠的雙十公車、YouBike站點從300站五倍增到1700站，用公共運輸解決市民通行需求。調查結果顯示，市民對於「推動雙十公車與擴充YouBike站點」上的表現，合計有72.2%表示滿意，不滿意者22.6%，另有5.2%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

台中市為打造軌道城市，設立捷運工程局，捷運藍線已正式動工，綠線延伸、橘線機場捷運、紫線環狀線、海線延伸等路線都已經推進規劃與期程。調查結果顯示，有60.0%表示滿意，不滿意者34.3%，另有5.7%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

近年來台中積極推動重大建設，在盧秀燕市長的任內完成台中國際會展中心、綠美圖、台中海洋館、大智路貫通等重大建設。調查結果顯示，有60.3%表示滿意，不滿意者35.2%，另有4.5%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

台中市推動托育「三支箭」，將公托從5處擴增至46處、公幼與準公共托育機構顯著增加，親子館據點也倍增，致力營造育兒友善環境。調查結果顯示，有62.4%表示滿意，不滿意者21.2%，另有16.5%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

台中市推動打造運動城市，在盧秀燕市長的任內完工啟用6座國民暨兒童運動中心，及4座兒童運動中心，台中巨蛋已動工興建，並推動全台第二座3萬人以上的超巨蛋。調查顯示，市民對「建設運動場館，打造運動城市」的表現，有68.0%表示滿意，不滿意者24.6%，另有7.4%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

台中市在振興經濟推出購物節、鍋烤節、物調券等措施，其中台中購物節連續四年登錄金額超過350億，亦是全台各縣市舉辦購物節活動成績最佳。調查結果指出，有56.2%表示滿意，不滿意者為38.2%，另有5.6%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

為打造幸福城市，盧秀燕市長上任後推動老人健保免費、六都最優的敬老愛心卡、老人假牙補助、體貼孕媽媽的好孕專車、凍卵補助等措施。調查結果指出，有68.3%表示滿意；不滿意者21.6%，另有10.0%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

台中市推動數位平台「台中通」成功整合2600項線上服務，支援購物節、鍋烤節等大型活動，每年減碳250公噸，積極開放資料與圖資運用，多次獲國際大獎肯定，提升行政效率與市政透明度。調查結果顯示，市民對於「推動數位平台整合市政服務」上的表現，有62.4%表示滿意，不滿意者29.4%，另有8.3%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

台中市舉辦動漫節、爵士音樂節等大型活動，吸引民眾參與；同時活化帝國糖廠、刑務所等文化資產空間，提升城市文化魅力。調查結果顯示，有63.6%表示滿意，不滿意者29.7%，另有6.6%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

台中積極開闢社會住宅，盧秀燕任內興建台中好宅數量達10,231戶，並配置公設服務如托嬰、社福機構進駐等，且實際入住率與滿意度高，改變了社會住宅的標籤。調查結果顯示，有54.7%表示滿意，不滿意者32.3%，另有13.0%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）

整體而言，調查結果也指出，有71.3%的市民表示對於目前居住在台中市感到幸福，，認為不幸福者26.0%，另有2.7%表示不知道或沒有意見。

▲ET民調／台中十大便民政策排行出爐 。（圖／ETtoday民調雲）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
aespa走紅毯...她遭粉絲刻意無視「零尖叫」　慘況全播出
年終晚宴淪千人大逃亡！烈焰吞噬天花板　大馬度假村狂燒畫面曝
王建民認證強投！祝徐若熙赴日：你走了兄弟才能鬆口氣
「小英男孩」6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦
氣溫驟降！32小時45人送醫...3人無呼吸心跳
快訊／61贊成、50反對！立院通過「彈劾賴清德」提案
李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

台南初選激戰！陳亭妃點名「不明民調」攪局　通報黨中央止亂

收細胞簡訊別驚慌！　北捷市政府站下午1點演練無差別攻擊

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

遭P圖「赴中與五星旗合照」　高嘉瑜批：在中國認同台灣前絕不會去

救少子化！藍白推「兒童帳戶」　游淑慧讚：狂買武器不如存下未來

副主席造勢送上「玩具槍」惹議　謝龍介：表示鳴槍起跑

轟藍白推「兒童帳戶」騙選票　周玉蔻：黃國昌最新巴結對象是鄭麗文

停砍年金恐遭副署不執行　羅智強籲賴清德要有「三顆柔軟的心」

藍白提案譴責憲法法庭+總統彈劾　綠營：這不是自相矛盾？

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

台南初選激戰！陳亭妃點名「不明民調」攪局　通報黨中央止亂

收細胞簡訊別驚慌！　北捷市政府站下午1點演練無差別攻擊

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

遭P圖「赴中與五星旗合照」　高嘉瑜批：在中國認同台灣前絕不會去

救少子化！藍白推「兒童帳戶」　游淑慧讚：狂買武器不如存下未來

副主席造勢送上「玩具槍」惹議　謝龍介：表示鳴槍起跑

轟藍白推「兒童帳戶」騙選票　周玉蔻：黃國昌最新巴結對象是鄭麗文

停砍年金恐遭副署不執行　羅智強籲賴清德要有「三顆柔軟的心」

藍白提案譴責憲法法庭+總統彈劾　綠營：這不是自相矛盾？

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

難過冬！12月兩戰出手命中率暴跌　克雷格遭新竹攻城獅解約了

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

臉上痘痘別亂擠！女擠破「死亡三角」區　半邊臉下垂癱瘓送醫

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

政治熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

陳幸妤私下「差很大」　牙醫學弟曝超反差特質

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出」

停砍年改法案　政院今「副署不執行」加碼釋憲

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面