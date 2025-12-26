ET民調／台中十大便民政策排行出爐　雙十公車與YouBike站點滿意度居冠、市民幸福感71.3%

記者陳弘修／台北報導

台中市政府持續推動多項便民政策與建設，包括交通、社會福利、興建運動場館、推動藝文活動與空間優化、數位平台服務等。根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，10大便民政策平均滿意度為62.8%，其中，排名第一為推動雙十公車與擴充YouBike站點，滿意度破七成。另外，對於目前居住在台中市的幸福程度，有市民71.3%表示幸福 。整體而言，台中市這些施政成果與措施均獲市民正向肯定，

為了解市民對於台中市所推動的便民政策態度與意向，《ETtoday民調雲》於12月9日至14日，針對20歲以上設籍台中市之民眾進行調查，有效樣本數共1,441份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.58%。

調查結果顯示，台中市民最滿意的十大政策依滿意度排序分別為：推動雙十公車與擴充YouBike站點（72.2%）、推動銀髮照顧與育兒福利（68.3%）、建設運動場館，打造運動城市（67.9%）、推動藝文活動與文化空間發展（63.6%）、擴增台中托育服務（62.4%）、推動數位平台整合市政服務(62.4%)、推動台中重大建設(60.3%)、規劃台中捷運路網（60.0%）、舉辦台中購物節振興經濟（56.2%）、擴增並優化社會住宅（54.7%）。

以下為此次調查內容與結果：

近年盧秀燕市長上任後提出交通任意門，推動全台最優惠的雙十公車、YouBike站點從300站五倍增到1700站，用公共運輸解決市民通行需求。調查結果顯示，市民對於「推動雙十公車與擴充YouBike站點」上的表現，合計有72.2%表示滿意，不滿意者22.6%，另有5.2%表示不知道或沒有意見。

台中市為打造軌道城市，設立捷運工程局，捷運藍線已正式動工，綠線延伸、橘線機場捷運、紫線環狀線、海線延伸等路線都已經推進規劃與期程。調查結果顯示，有60.0%表示滿意，不滿意者34.3%，另有5.7%表示不知道或沒有意見。

近年來台中積極推動重大建設，在盧秀燕市長的任內完成台中國際會展中心、綠美圖、台中海洋館、大智路貫通等重大建設。調查結果顯示，有60.3%表示滿意，不滿意者35.2%，另有4.5%表示不知道或沒有意見。

台中市推動托育「三支箭」，將公托從5處擴增至46處、公幼與準公共托育機構顯著增加，親子館據點也倍增，致力營造育兒友善環境。調查結果顯示，有62.4%表示滿意，不滿意者21.2%，另有16.5%表示不知道或沒有意見。

台中市推動打造運動城市，在盧秀燕市長的任內完工啟用6座國民暨兒童運動中心，及4座兒童運動中心，台中巨蛋已動工興建，並推動全台第二座3萬人以上的超巨蛋。調查顯示，市民對「建設運動場館，打造運動城市」的表現，有68.0%表示滿意，不滿意者24.6%，另有7.4%表示不知道或沒有意見。

台中市在振興經濟推出購物節、鍋烤節、物調券等措施，其中台中購物節連續四年登錄金額超過350億，亦是全台各縣市舉辦購物節活動成績最佳。調查結果指出，有56.2%表示滿意，不滿意者為38.2%，另有5.6%表示不知道或沒有意見。

為打造幸福城市，盧秀燕市長上任後推動老人健保免費、六都最優的敬老愛心卡、老人假牙補助、體貼孕媽媽的好孕專車、凍卵補助等措施。調查結果指出，有68.3%表示滿意；不滿意者21.6%，另有10.0%表示不知道或沒有意見。

台中市推動數位平台「台中通」成功整合2600項線上服務，支援購物節、鍋烤節等大型活動，每年減碳250公噸，積極開放資料與圖資運用，多次獲國際大獎肯定，提升行政效率與市政透明度。調查結果顯示，市民對於「推動數位平台整合市政服務」上的表現，有62.4%表示滿意，不滿意者29.4%，另有8.3%表示不知道或沒有意見。

台中市舉辦動漫節、爵士音樂節等大型活動，吸引民眾參與；同時活化帝國糖廠、刑務所等文化資產空間，提升城市文化魅力。調查結果顯示，有63.6%表示滿意，不滿意者29.7%，另有6.6%表示不知道或沒有意見。

台中積極開闢社會住宅，盧秀燕任內興建台中好宅數量達10,231戶，並配置公設服務如托嬰、社福機構進駐等，且實際入住率與滿意度高，改變了社會住宅的標籤。調查結果顯示，有54.7%表示滿意，不滿意者32.3%，另有13.0%表示不知道或沒有意見。

整體而言，調查結果也指出，有71.3%的市民表示對於目前居住在台中市感到幸福，，認為不幸福者26.0%，另有2.7%表示不知道或沒有意見。



