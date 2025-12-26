11歲童「平安夜騎UBike」撞法拉利！　天價維修費曝光

▲台南11歲男童騎腳踏車與千萬跑車發生擦撞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台南北區海安路、文成三路口24日晚間發生11歲男童騎UBike撞到法拉利，由於該款法拉利已經停產，車商估計維修費可能需要數十萬。

男童平安無大礙 法拉利車損引關注

台南市北區海安路與文成三路口，24日晚間6點多，一名年僅11歲的黃姓男童，在騎乘UBike經過路口時，和一輛紅色法拉利488GTB跑車發生擦撞，當場摔倒在地。

現場除了男童倒地，最引人注意的就是法拉利488GTB的車損情況。據了解，這輛跑車新車時要價約1400萬至1500萬元，目前在台灣車壇已屬經典稀有車款。擦撞過後，車頭下方和底盤都留下一些明顯刮痕，紅色烤漆也被磨花，雖然沒到嚴重毀損，但對愛車人士來說，這種「破相」可不是小事。

維修費恐破十萬 保險賠償成焦點

根據車商估算，就算只是烤漆和底盤的小刮痕，維修費用起跳至少10萬元。如果保險桿也受到波及，整體維修金額可能飆到數十萬元。由於法拉利488GTB已經停產，相關零件取得難度也相對提高，這讓維修成本變得更加高昂，令不少車迷直呼「心都在淌血」。

目前警方已介入調查，釐清雙方的肇事責任。現場一度吸引不少圍觀民眾，大家紛紛拿出手機拍照錄影，討論到底誰該負擔這筆高額的維修費，以及相關保險賠償是否足夠。這起事件也提醒家長及年輕騎士，行經路口時務必要提高警覺，避免憾事發生。