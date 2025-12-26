　
社會 社會焦點 保障人權

「小英男孩」鄭亦麟6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭亦麟涉收賄198萬元與不明財產601萬元遭起訴求刑14年。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收受東煒建設賄賂198萬元，以「國家重大政策」為由，讓台電公司誤以為是經濟部指示，2度在供電瓶頸區「擠出電力」給東煒建設使用，原本要合作開發的泓德能源董事得知後驚呼「超厲害，好神哦！」鄭亦麟1家4口因收賄、洗錢等罪起訴，鄭亦麟另有601萬元財產來源不明，也遭檢察官起訴。

綽號Luke的鄭亦麟年僅34歲，2018年起，在經濟部綠能科技產業推動中心(綠推中心)擔任副執行長，在2020年11月到2023年，兼任經濟部政策評估整合辦公室屬員，另外支援過行政院副院長辦公室1年，在能源產業界頗有分量，因為座位就在經濟部部長室，台電人員都稱呼鄭亦麟「秘書」。

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄案，鄭父鄭武廷、母李佳珍（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭亦麟母親李佳珍幫忙把賄款從ATM提出藏匿。（資料照／記者劉昌松攝）

供電瓶頸區擠出電力

北檢起訴指出，東煒建設2021年間為了在台北市內湖區興建數據中心後出租或出售，向台電申請增加供電，當時還有其他企業也申請電力，但一律被台電以當地屬於供電瓶頸區域，要等新設變電站蓋好再說而拒絕，東煒建設負責人陳健盛、陳冠滔父子因此找鄭亦麟幫忙關說。

鄭亦麟涉嫌利用自己在經濟部的職權，向當時的台電公司副總經理蕭勝任表示，「這是經濟部關心案件，是雲端資料中心，屬於國家重大政策」，「希望讓此案有併網的機會(指數據中心併入台電配電網路藉此取得電力)」，台電誤認這是經濟部政策，派出總管理處與相關人員親自到東煒建設公司進行協調，硬是從既有電力中，擠出了32MW電量給東煒。

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄，會計師鄭涵。（圖／記者劉昌松攝）

▲泓德董事鄭涵對鄭亦麟可以幫忙喬電力感到驚訝。（資料照／記者劉昌松攝）

「怎麼可以這樣喬」

2022年間，獲得電力獨厚的東煒建設不滿足，為了爭取更多電量賺取更多利潤，再次透過鄭義麟爭取台電多核准了10MW用電，此時東煒建設正與泓德能源達成合作協議，泓德能源總經理周仕昌告訴董事鄭涵，又取得新增電力，鄭涵忍不住在LINE私訊時讚嘆：「好誇張，怎麼可以這樣喬，超厲害，好神哦！」

在此同時，鄭亦麟開始向東煒涉邀功，協議叫當時在國外念書的弟弟鄭兆麟到銀行開戶，以顧問費名義收錢，但是當錢真的匯進帳戶後，鄭家父母鄭伍廷、李佳珍開始擔心被檢警追查，一家人用電話舉行了場小型家庭會議，鄭父提議「不然不要了，叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」，表明把賄款退回或是洗錢藏匿。

原本鄭亦麟選擇把錢退還給東煒，但東煒拒絕，並和鄭弟鄭兆麟補簽了一份顧問契約，鄭母李佳珍照著丈夫提議的第二條路，在2023年間，分23次到ATM將東煒匯入的198萬元提出，企圖掩飾贓款流向。

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄案，台電前副總蕭勝任。（圖／記者劉昌松攝）

▲台電前副總蕭勝任以為是在執行經濟部政策，被檢察官認為無犯意，處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

不明金流近千萬

檢察官高文政指揮調查局台南市調處偵辦期間，發現除了這筆198萬元疑似貪汙賄款存入鄭弟鄭兆麟帳戶外，鄭亦麟也曾多次以現金存款到自己的戶頭，扣除工作收入，不明來源款項將近千萬元，其中有601萬餘元剛好就在東煒饋電案的2021年到2023年期間存入，鄭亦麟辯稱是私人借貸與租屋收入，但檢察官認為不合理而未採信。

起訴指出，鄭亦麟擔任率推中心副執行長高位，不顧公共福祉，利用職務實質影響力，操控台電公司人員如線偶，排除其他業者申請用電，只讓東煒建設得到用電許可，破壞公平，犯後態度不佳而無悔意，依違背職務收賄、財產來源不明、洗錢3罪起訴並求刑14年。

台電員工被騙無犯意

鄭亦麟的父親鄭伍廷、母親李佳珍、弟弟鄭兆麟協助洗錢，掩飾鄭亦麟收賄犯罪所得，被起訴求刑2年；東煒建設陳健盛、陳冠滔父子則被起訴違背職務行賄罪，若審判中仍否認犯罪，建請法院判處各3年6月徒刑。至於泓德能源最後因經營方針等問題，與東煒建設的合作破局，檢察官調查認為無證據顯示共謀期約行賄，處分不起訴總經理周仕昌與董事鄭涵，台電蕭勝任則是誤以為在執行經濟部政策，無主觀犯意，也不起訴。

相關新聞

嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關押4月露面了

嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關押4月露面了

「小英男孩」鄭亦麟近年在政壇綠能風潮中展露頭角，卻被檢調查出涉嫌幫東煒建設公司向台電施壓「喬電力」，再以人頭顧問收取好處，檢調8月間展開搜索約談時，甚至大言不慚嗆聲「知道我背後是誰？」，遭收押至今已4個月。今(26日)台北地檢署將鄭奕麟和父母、弟起訴，稍早鄭與東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子倆移審，當時的傲氣全沒。

京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

追太子集團洗錢金流　前「爆乳特助」再遭約談

追太子集團洗錢金流　前「爆乳特助」再遭約談

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：不會因噎廢食

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：不會因噎廢食

