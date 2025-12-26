神明聽見了！彰化福興「送肉粽」簡單處理...化煞路線縮減成1村

▲福興鄉麥厝村明晚舉辦送煞科儀。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉麥厝村將於明晚（27日）舉行「送肉粽」（送煞）科儀。原本規劃的路線，橫跨福興與芳苑兩鄉、共4個村莊，引起地方高度關注。不過，經過請示神明後，為避免過度擾民並降低沿線居民的憂慮，決定從原定5公里大幅縮短路線至僅約1公里，範圍也限縮在麥厝村內。消息一出，讓不少村民鬆了一口氣。

路線確定縮短，僅在村內進行

根據最新規劃，儀式將於明晚9點後開始。隊伍將從喪家出發，沿著麥厝街行進，至埔鹽排水後，最終抵達舊濁水溪排水支線進行化煞。全程採徒步方式，預計時間將比原案縮短許多。

麥厝村長梁國忠表示，原本的路線確實較長，可能穿越多個村落，但經過擲筊請示神明後，決定「簡單處理」，將影響範圍最小化，僅在本村內完成儀式。

送煞時間引討論，居民盼兼顧傳統與安寧

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的民間除煞儀式，目的在於安定人心、撫慰家屬。這次麥厝村在路線規劃上的調整，充分展現與社區溝通、尊重鄰里感受的善意。梁國忠也特別呼籲村民，明晚9點後盡量避免在外逗留，若行經路線周邊，請暫時迴避，以確保平安。

▲福興鄉明晚「送肉粽」路線確定版。（圖／翻攝臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）