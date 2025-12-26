苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　點名韓國瑜被網戰翻

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

廢死聯盟發文呼籲「殺錯，無法回頭」被網友灌爆，台北市議員苗博雅不禁感嘆「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」還舉了數個殺人、貪污的例子影射多位政治人物，結果第一個例子就歪樓引發論戰。

「為冤案平反更可惡？」 苗博雅舉一串「大家沒意見」的事開嗆

苗博雅25日在Threads發文表示：「在台灣，開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見。」

苗博雅感嘆，反觀身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，只因曾經救援過幾個死刑冤案、救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑、名嘴狂罵、側翼亂剪片，動輒收到殺全家的威脅，「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

不過，由於她開頭舉的例子直指立法院長韓國瑜，又僅提到一句「開車撞死人」，讓許多網友紛紛跑去翻判決書，砲轟苗博雅「以部分事實+主觀詮釋」來帶風向。

2004車禍判決 閃紅燈未禮讓判過失致死、賠450萬和解

回顧這起車禍發生在2004年，當時韓國瑜開車載妻子李佳芬行經雲林西螺一處十字路口，與無照、超速的重機騎士發生碰撞，導致後座乘客顱內出血身亡。

當時法官認為，儘管重機騎士無照且時速90公里，超過50公里限速，但韓開車行經閃紅燈路口應減速、禮讓幹道車優先通行，因此有過失致死肇責。最後，韓國瑜以450萬元賠償金與家屬和解，被判緩刑2年。

苗博雅再反擊：判決已寫明成立過失致死，「雙方都有肇責」

不少網友批評苗博雅把韓國瑜車禍案件過度簡化，只提及部分事實。對此，苗博雅則反擊指出，對於死亡結果，雙方都有肇責，構成過失致死，「法院判決，韓院長就是成立過失致死罪。」