　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　點名韓國瑜被網戰翻

▲▼苗博雅在5/24現身立法院場外。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

廢死聯盟發文呼籲「殺錯，無法回頭」被網友灌爆，台北市議員苗博雅不禁感嘆「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」還舉了數個殺人、貪污的例子影射多位政治人物，結果第一個例子就歪樓引發論戰。

「為冤案平反更可惡？」　苗博雅舉一串「大家沒意見」的事開嗆

苗博雅25日在Threads發文表示：「在台灣，開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見。」

苗博雅感嘆，反觀身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，只因曾經救援過幾個死刑冤案、救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑、名嘴狂罵、側翼亂剪片，動輒收到殺全家的威脅，「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

不過，由於她開頭舉的例子直指立法院長韓國瑜，又僅提到一句「開車撞死人」，讓許多網友紛紛跑去翻判決書，砲轟苗博雅「以部分事實+主觀詮釋」來帶風向。

2004車禍判決　閃紅燈未禮讓判過失致死、賠450萬和解

回顧這起車禍發生在2004年，當時韓國瑜開車載妻子李佳芬行經雲林西螺一處十字路口，與無照、超速的重機騎士發生碰撞，導致後座乘客顱內出血身亡。

當時法官認為，儘管重機騎士無照且時速90公里，超過50公里限速，但韓開車行經閃紅燈路口應減速、禮讓幹道車優先通行，因此有過失致死肇責。最後，韓國瑜以450萬元賠償金與家屬和解，被判緩刑2年。

苗博雅再反擊：判決已寫明成立過失致死，「雙方都有肇責」

不少網友批評苗博雅把韓國瑜車禍案件過度簡化，只提及部分事實。對此，苗博雅則反擊指出，對於死亡結果，雙方都有肇責，構成過失致死，「法院判決，韓院長就是成立過失致死罪。」

在 Threads 查看
 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳幸妤「私下真面目」曝光　牙醫學弟揭超反差特質
青棒比賽出現職業啦啦隊適合嗎？本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽
一眼認出「中日韓」旅客！　網分享爆笑辨識法：太中肯
《欸你這週要幹嘛》小粉紅懷孕！　網驚：一直以為是單身
朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠取證」急認：發言不當
刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星
快訊／川普證實：美軍攻擊奈及利亞ISIS
母子搭車敲傘全車跑光　北門站大奔逃「掉鞋、行李箱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳幸妤「私下真面目」曝光　牙醫學弟揭超反差特質

憲法法庭復活！停砍年改法案　政院定調「副署不執行」可能釋憲

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　點名韓國瑜被網戰翻

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

批行政院強辯　民眾黨：「衛福部」少子女化辦公室半年就GG

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

陳幸妤「私下真面目」曝光　牙醫學弟揭超反差特質

憲法法庭復活！停砍年改法案　政院定調「副署不執行」可能釋憲

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　點名韓國瑜被網戰翻

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

批行政院強辯　民眾黨：「衛福部」少子女化辦公室半年就GG

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

酷澎稱「僅3000個資」未外流　韓政府：最終結果待調查

女歌手自爆「名字是烏龍」！　取錯名還來不及改

美產能拉警報！對台軍售未交付近7000億元　F-16V再等3年

陸劇男神認了遭限消令！李宏毅首發聲「積極解決」籌不到錢現況曝

真。剋星！馬刺聖誕大戰擊潰雷霆、兩週內「三殺」衛冕軍

呂秋遠轟「割頸案法官」1句話情勒沒同理心：今年最諷刺司法笑話

陳幸妤「私下真面目」曝光　牙醫學弟揭超反差特質

強化軍事嚇阻　金正恩：未來五年持續發展飛彈

曾仁和聖誕夜戴「紅帽」！加盟龍隊曝心聲：簽約當天就期待新球季

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

政治熱門新聞

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

停砍年改法案　政院今「副署不執行」加碼釋憲

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

國民黨轟賴清德搞情勒　「軍人加薪都不編」

陳幸妤私下「差很大」　牙醫學弟曝超反差特質

更多熱門

相關新聞

行憲紀念日遇憲政危機　韓國瑜：立院持續恪守憲政精神守護民主

行憲紀念日遇憲政危機　韓國瑜：立院持續恪守憲政精神守護民主

朝野對立嚴重，行政院長卓榮泰批立法院長韓國瑜無視憲法，總統賴清德也究責立法院，稱「立法濫權，在野獨裁」。韓國瑜今（25日）行憲紀念日表示，立法院將持續恪守憲政精神，依法行使職權，守護民主、回應人民期待。

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟

韓國瑜平安夜談1219隨機攻擊

韓國瑜平安夜談1219隨機攻擊

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

黃捷酸韓國瑜小心眼、搞針對　偷把半夜進委員會監視器畫面給藍營

黃捷酸韓國瑜小心眼、搞針對　偷把半夜進委員會監視器畫面給藍營

關鍵字：

苗博雅韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

金馬導演「開放式關係」玩3P

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面