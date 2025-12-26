憲法法庭復活！停砍年改法案　政院定調「副署不執行」可能釋憲

▲立院三讀通過停砍年改法案，府院拍板「副署後暫不執行」，可能加碼聲請釋憲。（圖／行政院）

記者柯沛辰／綜合報導

針對立法院三讀通過停砍年改法案，府院今（26日）將正式拍板採取「副署後暫不執行」。另外，由於憲法法庭近日「復活」，行政院或將聲請釋憲，處理後續爭議。

藍白三讀停砍年改 最晚28日前須完成公布程序

立法院會12日三讀修正「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，內容涉及停止年金逐年調降機制，並將退休金所得替代率回溯至2023年標準。咨文已送達總統府與行政院，依程序，行政院最晚應於28日做出覆議、釋憲或是不副署決定。

憲法法庭恢復運作成關鍵 覆議路線已排除

據了解，行政院原本研議比照日前處理「財劃法」的模式，以「不副署不執行」方式因應，但憲法法庭19日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲失效後，府院高層重新檢視選項，或將以釋憲作為主要解方。

消息指出，由於過去多次覆議均遭藍白杯葛，因此卓榮泰已表態不走覆議程序，至於具體作法，今（26日）將定調對外說明。

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院）

「副署不執行」已有前例 卓揆也列未來三標準

過去提高警消退休金、志願役待遇等修法，都是副署公布後不編列預算、不執行，等待釋憲結果，而這次停砍年改修法也將依循前例。至於「財劃法」部分，政院將繼續維持不副署、不公布、不執行。

如今憲法法庭「復活」，是否意味著「不副署」未來不再是常態？卓榮泰日前受訪時指出，未來是否不副署，將視立院法案是否「摧毀國家憲政體制」、「削弱國家國防安全」、「破壞國家財政紀律」，若涉及這3大原則，政院就會以「不副署」來反制。