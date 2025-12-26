　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

把小孩當出氣筒！重組家庭吵架「互摔幼孩」片瘋傳　中市府揭後續

▲一段重組家庭爭吵失控摔童畫面近日在網路瘋傳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一段重組家庭爭吵失控摔童畫面近日在網路瘋傳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

一段發生於2023年的家暴監視器畫面近日在網路瘋傳，引發社會譁然。畫面中，一對疑似重組家庭的男女在家中爆發激烈爭執，先互摔對方孩子的書包，接著情緒失控，竟直接抱起對方年幼女童重摔在地，兩名孩子當場嚇得放聲大哭。影片25日在社群平台Threads曝光後，立刻引來大批網友痛批，直指「根本把小孩當出氣筒」。

互摔書包到抱童對峙　孩童哭喊畫面令人心驚

從畫面可見，當時女子帶著女兒返家後，情緒激動將男方女兒的書包丟出，男方隨即回以同樣行為，衝上前扯下女方孩子的書包重摔。衝突持續升高後，雙方竟各自抱起對方的孩子作勢摔擲，並短暫抱著孩子對峙，期間女童驚恐哭喊「不要」，場面令人不忍。據了解，畫面中的孩童年齡僅約1歲多及3、4歲。

影片曝光後，有網友發現畫面時間顯示為2023年，並非近期事件，地點疑似位於台中。影片疑由女方自行上傳，她在貼文中提到即使事隔2年仍難以走出陰影，但隨後已將影片下架、刪文。不過，由於內容涉及嚴重兒少安全問題，仍引發大量轉傳與討論，網友紛紛呼籲相關單位介入，確認孩子目前狀況。

社會局證實舊案　繼父遭裁處、女童持續追蹤

台中市社會局表示，經警方追查確認，影片中的女童曾為社會局服務個案，畫面中的女子為生母，男子則為當時的繼父。該名繼父涉及違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條身心虐待，以及第56條未提供兒少適當養育或照顧，已依法裁處並要求其接受強制親職教育。

社會局進一步指出，雙方目前已離婚，繼父自此未再接觸女童，社工持續追蹤後確認，女童目前受照顧情況良好，未發現再受不當對待情形。市府也強調，未來仍將持續關懷與輔導，確保孩子身心安全，並呼籲民眾若發現疑似家暴或虐童情事，應立即通報113保護專線。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷氣團發威「全台快速降溫」　5縣市低溫特報
大逆轉！朱孝天終於道歉了　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範
遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

接駁車輾斃騎士真相逆轉！女路邊起步擦撞害慘死「躲百米外車上」

父母吵架竟「互摔幼孩」！再婚夫妻家暴片掀眾怒　中市府曝現況

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

母子搭車敲傘全車跑光　北門站大奔逃「掉鞋、行李箱」

聖誕節悲劇！三重女騎士自撞護欄「乘客臉部重創命危」

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人　再闖超商揮刀遭壓制

遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審盼還清白

快訊／中山商圈牆上疑貼「恐嚇紙條」要殺更多人　警證實追查中

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

快訊／捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

接駁車輾斃騎士真相逆轉！女路邊起步擦撞害慘死「躲百米外車上」

父母吵架竟「互摔幼孩」！再婚夫妻家暴片掀眾怒　中市府曝現況

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

母子搭車敲傘全車跑光　北門站大奔逃「掉鞋、行李箱」

聖誕節悲劇！三重女騎士自撞護欄「乘客臉部重創命危」

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人　再闖超商揮刀遭壓制

遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審盼還清白

快訊／中山商圈牆上疑貼「恐嚇紙條」要殺更多人　警證實追查中

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

快訊／捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷

接駁車輾斃騎士真相逆轉！女路邊起步擦撞害慘死「躲百米外車上」

BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

特斯拉「車門打不開」美國要查了　隱藏門把疑釀10年15死

父母吵架竟「互摔幼孩」！再婚夫妻家暴片掀眾怒　中市府曝現況

短劇女星突遭男演員狠甩巴掌！髮飾噴飛畫面曝　他竟笑：想練手勁

愛情渣男星座排行Top3出爐！雙子新鮮感一過、愛情迅速降溫

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差：我會吃醋

國分太一違規丟工作「不滿電視台處理瑕疵」　提人權救濟遭拒受理

【搞怪公園父子】爸爸騎兒童腳踏車　兒子自己左右擺翹翹板？

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

三重疏洪五路機車自撞！女乘客OHCA送醫

即／松山車站前爆衝突！5人爭執失控1人傷

賠掉岳母「雲仙樂園」　航空創辦人又涉侵占1.6億

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

前台南消防局長收賄300萬　遭羈押禁見

知情人士：張文相當捍衛自身權益

更多熱門

相關新聞

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

台中市太平區本月15日發生一起墜橋事件，1名蔡姓男子從新仁橋墜亡，21日遺體才被警方尋獲，未料事故背後竟有隱情。蔡男妻子表示，先生遭1名17歲少女指控性侵，法院依妨害性自主罪判刑，先生自認無罪一路上訴到最高院，仍被處3年8月有期徒刑確定，對司法感到絕望，最終走上絕路。蔡妻指出，將會提出再審，盼能還先生清白。

嫌妻太吵「鐵槌+保溫瓶」男K頭還咬人

嫌妻太吵「鐵槌+保溫瓶」男K頭還咬人

號誌壞掉釀車禍　中市府需國賠

號誌壞掉釀車禍　中市府需國賠

2026台中跨年卡司強　交通攻略一次看

2026台中跨年卡司強　交通攻略一次看

台中女手臂冒「壯觀二頭肌」　竟是巨型脂肪瘤

台中女手臂冒「壯觀二頭肌」　竟是巨型脂肪瘤

關鍵字：

標籤:家暴虐童台中繼父社會局

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問：變大內內喜歡嗎

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

她勤跑髮廊…頭好癢狂掉屑！醫見「詭異螢光」秒懂了

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面