父母吵架竟「互摔幼孩」！再婚夫妻家暴片掀眾怒　中市府曝現況

▲一段重組家庭爭吵失控摔童畫面近日在網路瘋傳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

一段發生於2023年的家暴監視器畫面近日在網路瘋傳，引發社會譁然。畫面中，一對疑似重組家庭的男女在家中爆發激烈爭執，先互摔對方孩子的書包，接著情緒失控，竟直接抱起對方年幼女童重摔在地，兩名孩子當場嚇得放聲大哭。影片25日在社群平台Threads曝光後，立刻引來大批網友痛批，直指「根本把小孩當出氣筒」。

互摔書包到抱童對峙 孩童哭喊畫面令人心驚

從畫面可見，當時女子帶著女兒返家後，情緒激動將男方女兒的書包丟出，男方隨即回以同樣行為，衝上前扯下女方孩子的書包重摔。衝突持續升高後，雙方竟各自抱起對方的孩子作勢摔擲，並短暫抱著孩子對峙，期間女童驚恐哭喊「不要」，場面令人不忍。據了解，畫面中的孩童年齡僅約1歲多及3、4歲。

影片曝光後，有網友發現畫面時間顯示為2023年，並非近期事件，地點疑似位於台中。影片疑由女方自行上傳，她在貼文中提到即使事隔2年仍難以走出陰影，但隨後已將影片下架、刪文。不過，由於內容涉及嚴重兒少安全問題，仍引發大量轉傳與討論，網友紛紛呼籲相關單位介入，確認孩子目前狀況。

社會局證實舊案 繼父遭裁處、女童持續追蹤

台中市社會局表示，經警方追查確認，影片中的女童曾為社會局服務個案，畫面中的女子為生母，男子則為當時的繼父。該名繼父涉及違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條身心虐待，以及第56條未提供兒少適當養育或照顧，已依法裁處並要求其接受強制親職教育。

社會局進一步指出，雙方目前已離婚，繼父自此未再接觸女童，社工持續追蹤後確認，女童目前受照顧情況良好，未發現再受不當對待情形。市府也強調，未來仍將持續關懷與輔導，確保孩子身心安全，並呼籲民眾若發現疑似家暴或虐童情事，應立即通報113保護專線。

