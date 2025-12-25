藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨與民眾黨今（25日）共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，民眾黨主席黃國昌指出，此帳戶的推動是藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0-12歲兒童，設立初始投入第一筆5萬，每年政府會再存1萬到帳戶直到對象滿12歲，基金初始規模約1130億元，且第一階段設定是13年，等到時間快屆滿時，誠實評估檢討實際運作成效，接著再進一步決定調整內容或延長，這不是一次性補貼，而是長期性投資。

國民黨主席鄭麗文跟黃國昌25日上午一同召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」。黃國昌說，台灣未來帳戶不僅是政策構想，也將具體化為法案內容，並在立院正式提出。黃表示，回顧過去9年，所有國民看到民進黨政年度預算歲出金額從2016年的1.9兆多元，到2025年破3兆元，年度預算每一年都在攀升，但是與此同時台灣新生兒出生人數從2016年的約18萬人，下降到今年恐怕達不到11萬人；從一開始出生率1.18%，世上排倒數一、二名，最近一年跌到0.89％，世界最後一名，怎麼能不擔憂？如果沒有拯救少子女化危機，台灣未來根本沒有人能承擔這麼大、扭曲的人口結構，沒有人能從事生產、守護這塊土地，這是實在的國安危機，這才是台灣現在最大危機。

黃國昌指出，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機成立少子女化辦公室，當他第一次任立委時已質詢多次，把相關會議紀錄交出來，然民進黨不斷搪塞、推諉；當他準備相關政策研議時， 要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過」。

黃國昌批評，民進黨政府除會做大內宣外，還會做什麼？除製造台灣社會內部對立、衝突外，能否幫台灣多做一點事、幫下一代做點事？民進黨從沒少花過台灣人民的錢，每年歲出預算節節攀升，錢花到什麼地方？當民進黨想要用各式語言包裝琳瑯滿目、破裂式的政策與文宣，請教過去9年做了什麼？若解方式正確的，為什麼台灣出生率數據長這樣？代表民進政府過去處理少子女化問題不進反退、越做越糟，問題越來越嚴重。

黃國昌表示，就是因為這樣，這次民眾黨與國民黨合作，要透過推特別條例成立台灣未來帳戶，這條例施行期間，第一階段設定是13年，對象為所有在台灣設籍滿0-12歲的兒童，帳戶所有權人就是兒童，且不需要特別開戶，由政府直接幫他們設立帳戶，設立初始投入第一筆5萬，每年政府會再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲止。

黃國昌說，等到時間快屆滿時，誠實評估檢討實際運作成效，接著再進一步決定調整內容或延長，這不是一次性補貼，而是長期性投資，是投資下一代、投資未來，留給下一代的不是債務，而是資產，是讓這些人面對人生即將要邁入無論是選擇進入大學，或選擇創業、專業技術，每位年滿18歲年輕人都可以有人生第一筆幫助其站起來發展的經費，促進每個人都可以最起碼有公平的起跑點，也防止年輕人剛成年就面臨貧窮問題。

黃國昌也說，家長可以依條件選擇是否存錢進去，也會鼓勵企業協助孩童發展未來，而年度預算包括超徵稅額、累計稅計賸餘，都是未來可以使用的財源；另基金初始規模，依目前226萬每人5萬元計算，約1130億元，採「委託經營、穩健投資模式」，投資標的以追蹤台股大盤為主，不得限定特定產業、不得限定特定概念、不能開槓桿，希望孩童是隨台灣經濟成長而成長，因為兒童的未來就是這塊土地的未來。該條例進立法院審議時，也鼓勵朝野不同立委，甚至行政部門提出對案來搶救少子女化危機，達到真正朝野攜手合作。

▼「搶救少子國安危機TFA助台灣一臂之力」記者會簡報。（圖／民眾黨提供）