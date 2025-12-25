　
社會焦點

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲丈夫的好友稱直播內容屬事實，並非捏造 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者 曾羿翔／綜合報導

高雄市發生一起因婚外情引發的名譽侵權案件，主角為一名印尼籍女移工。該案件涉及婚姻、隱私及網路公審等多重議題，法院近日最終判決丈夫的好友須賠償8萬元。

據判決，高雄市一名印尼籍女移工阿蒂（化名）與丈夫今年4月共同來台工作。某日深夜，她在員工宿舍內與男同事有超出好友行徑，沒想到被丈夫的好友撞見。該好友因不滿阿蒂的行為，立刻開啟抖音直播，公審其婚外情，並在影片中標記「劈腿、沒穿衣服」，吸引上萬人觀看，進而引發移工圈熱議。

名譽受損提告求償
阿蒂認為自己並非公眾人物，私生活卻遭公開，導致名譽受損及精神痛苦，因此向法院提起民事訴訟，要求丈夫好友賠償50萬元。她主張該行為已侵害其隱私及名譽權。

法院判決：言論自由界線
丈夫的好友辯稱直播內容屬事實，並非捏造，且出於替朋友報不平的正義感。然而，高雄地院法官認為，該行為涉及純粹私德，並與公共利益無關，縱使內容屬實亦不能免責。法官指出，直播行為已損害阿蒂的社會評價，判決丈夫好友賠償8萬元。全案仍可上訴。

此案在移工圈引發廣泛討論，凸顯網路公審對個人隱私及名譽的影響。法官的判決再次強調言論自由的界線，提醒公眾在網路平台上應謹慎發言，避免侵害他人權益。

12/23 全台詐欺最新數據

低溫來襲「洗澡猝死」激增！　日法醫提醒：1類人要小心

