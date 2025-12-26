　
國際

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

▲印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用。（圖／印度新聞局）

▲印度副總統：AI應納入中小學及大學課程。（圖／翻攝印度新聞局官網，下同）

記者陳弘修／綜合報導

印度持續加速搶進人工智慧（AI）競賽。印度副總統 C.P. Radhakrishnan 23日在新德里出席大型全國論壇「AI演進──AI的大壺節（Mahakumbh of AI）」時表示，人工智慧已不再是未來概念，而是正在改寫現實世界的關鍵力量，從醫療診斷、氣候模型、政府治理、教育、金融到國家安全等領域，都可見其影響。他強調，AI必須以正向、合乎倫理的方式運用，以促進公共利益與人類福祉，印度也將在「負責任AI」發展上扮演引領角色。

這場論壇由古魯戈賓德辛格英德拉普拉斯塔大學（Guru Gobind Singh Indraprastha University）主辦，並與印度全國技術教育委員會（AICTE）合作，現場除政府官員外，也吸引大量科學家、研究人員、學界人士與學生參與，被外界視為印度官方與學界共同推進AI戰略的重要平台。

印度新聞局發布新聞稿指出，Radhakrishnan表示，面對現代科技發展，外界毋須過度悲觀。他以電腦發展史為例指出，電腦在早期同樣面臨抵制與疑慮，但最終仍改變世界；同樣地，任何技術進步都會帶來正反兩面影響，關鍵在於如何找到方法，把科技用在正向、建設性的方向。

▲印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用。（圖／印度新聞局）

他也強調，全球正快速進入AI競爭新階段，印度不能陷入停滯，「必須保持前進」。印度已經站上AI領先國行列，但要追上高度發展國家的節奏，就必須持續投入，不可錯失這場攸關未來的科技賽跑。

值得注意的是，Radhakrishnan在活動中也宣布推出AI課程（AI curricula），並將教育視為印度能否在AI時代取得領先的關鍵。他強調，人工智慧應納入中小學與大學課程的一部分，並成為具體且系統性的學習內容。
他指出，若能讓學生在早期接觸AI，不僅能培養批判性思考、問題解決能力，也能建立面向未來的科技素養與就業競爭力。他並要求教育機構必須持續進化，隨科技快速更新調整教學方向，逐步成為「AI知識中心」，朝卓越與創新中心的角色邁進。

談到印度的國家條件時，Radhakrishnan點出印度的最大優勢之一是人口結構。他指出，印度約有65%人口在35歲以下，這項人口紅利若能有效運用，將成為印度在AI產業與人才競爭中向上突圍的關鍵力量，甚至有機會讓印度成為全球人工智慧領導國。

對於AI的戰略地位與印度長期國家願景，Radhakrishnan表示，人工智慧對印度推動「自立、包容、科技賦能的印度（Aatma Nirbhar）」至關重要，並與印度提出的「2047已開發印度（Viksit Bharat @ 2047）」目標緊密相連。外界認為，印度在AI政策上不僅強調產業發展，也將其定位為國家現代化與國力提升的重要引擎。

▲印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用。（圖／印度新聞局）

除了發展速度，Radhakrishnan也把焦點放在AI治理與倫理風險。他強調「任何科學進步都不應傷害人類」，科技最終目的應是讓人民過上更幸福、更富足、更有尊嚴的生活。他指出，人工智慧應該是增強人類智慧的工具，而不是取代、削弱或造成社會傷害的來源，必須在倫理原則引導下推進，以促進社會福祉與公共利益。

Radhakrishnan最後強調，印度具備人才、願景與價值觀，不僅能以負責任方式導入AI，也將在塑造AI未來的過程中引領世界；印度不只是要追趕，更希望在制度與價值層面提出可供國際採用的方向，讓AI在全球發展中走向更安全、更公平的道路。

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

