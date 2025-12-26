　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文墜樓藏內幕！　專家提3關鍵解析：他企圖逃跑

資深刑警根據誠品南西店建築立面攝影照片，分析張文犯案後墜樓非意外，推論他想逃脫的3個關鍵點。

▲資深刑警根據誠品南西店建築立面攝影照片，分析張文犯案後墜樓非意外，推論他想逃脫的3個關鍵點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週五傍晚，27歲的張文在台北捷運M8連通道、中山站商圈丟擲煙霧彈、持刀隨機砍人，最終墜樓身亡，造成4死11傷慘劇。警方初步調查，張文墜樓可能是畏罪，但本刊綜合各項跡證，加上專家分析，歸類出三大關鍵，顯示張文墜樓身亡很可能是意外，他在警方追緝下仍企圖逃跑，因慌亂不慎失足。

一名退休刑警A先生向本刊表示，張文企圖逃跑的第一個關鍵，在於他犯案前，曾前往誠品南西店五樓勘查地形，並詢問服務台「如何去頂樓拍聖誕樹」，並意圖前往遭拒，顯見他可能對確認逃生動線非常在意。

A先生分析，第二個關鍵點，是根據誠品南西店建築立面攝影照片看起來，似乎難有攀爬施力點，但頂樓下方有固定冷氣室外機的不鏽鋼框架，一旁還有從頂樓延伸至一樓的排水管，一樓正上方還有鐵皮遮雨棚，嫌犯在慌亂之下，可能想藉由攀爬室外機鐵架或水管，往樓下逃跑；結果疑因施力點承重問題，無法支撐他的體重，往下墜落。

A先生表示，第三個關鍵是，張文在警方逮到他之前，在頂樓脫掉身上的護具、裝備，這個行為有二個可能性，一為故布疑陣，以利逃脫藏匿；二是減輕重量便於逃跑。他說，若張嫌畏罪跳樓，大可直接往下跳，沒必要脫下裝備；加上他墜樓後臉部朝上，呈現垂直掉落狀態，研判可能是不慎摔落，與墜樓輕生者呈現拋物線軌跡的不同。

對於檢警已會同法醫對張文大體進行驗屍，A先生建議，專案小組可參考以上的推論，注意他有沒有企圖逃逸，最後失足墜樓的跡證，例如手指有沒有破皮、牆壁是否有攀爬痕跡等狀況，作為驗屍報告的依據。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


