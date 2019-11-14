預測2年內必統一！　邱毅：21世紀是中國人的，台灣不缺席

▲邱毅。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單出爐後引發熱議，其中前立委邱毅排第八。而邱毅過去在節目談話的影片也被PO到臉書粉專「打馬悍將粉絲團」。邱毅曾說，兩年內必統一，「21世紀真的是中國人的世紀，中國人站起來，中國人驕傲了，而在這個過程裡面，台灣人民，絕對不能缺席」。

邱毅表示，總統蔡英文若連任，會使大陸更加下定決心，趕快完成兩岸統一，「否則的話，蔡英文抱著美國的大腿，搞了台獨路線，煽動台灣的民粹，修改教科書，迷惑台灣的年輕人，未來會造成非常嚴重的後果，未來會使台灣的年輕人，離中國越來越遠」，這樣的情況，大陸有智慧的人士是不能容許這個情況。

邱毅指出，這樣情況再惡化下去，「那就是臥榻之側有人鼾聲大作了」，當時康熙下了決心，由施琅去收復台灣，「而施琅收復台灣的方法，就是我常常在說的，武統開始，和統結束，最後收復了台灣，達成了統一大業，而這樣的結果很可能在最近的一年或兩年內，他就會實現」。

邱毅認為，不管是2020還是2021，兩岸的統一，其實已經為期不遠，蔡英文的連任，極可能勢無可擋，但是蔡英文連任之後，兩岸的統一勢必會加速，「中國人要站起來了，兩岸的中國人，都要共同的締造一個輝煌的21世紀」。

邱毅還說，從小就聽前輩們說，21世紀是中國人的世紀，當時不信，「但是我現在看到了，21世紀真的是中國人的世紀，中國人站起來，中國人驕傲了，而在這個過程裡面，台灣人民，絕對不能缺席」。

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