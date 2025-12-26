▲叼菸惡男與女友爭吵，遭女友燒成火球。（圖／民眾提供）

記者吳銘峯／台北報導

台中市一名「叼菸惡男」李姓男子，去年駕車撞死矽品工程師，犯後態度差引起熱議，但他隔月竟因跟有碩士學歷的謝姓女友爭吵，被女友潑灑汽油活活燒死，家屬還稱死者的皮膚還黏在家中牆上。一審國民法官將謝女判刑14年，二審維持，全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

本案頗有曲折，死者李男於2024年3月12日駕車行經台中市西區忠明南路、五權五街口，追撞前方停等紅燈、騎機車的29歲陳姓男子，男子為矽品公司工程師，經此一撞後送醫不治。由於李男當時在現場叼菸，態度輕浮，事後逃逸，經警方約談不到才將他拘提到案，之後被依照過失致人於死罪以30萬元交保。媒體因此稱呼李男「叼菸惡男」、「叼菸哥」。

不料李男交保後不到1個月就喪命，當年4月9日李男要求曾在醫美診所擔任業務總監的34歲謝姓女友外出，幫家中沒油的兩部機車購買汽油回來加油。謝女買完油回家後，撞見李男疑似與小三正要出門吃早餐，謝女懷疑對方出軌，情緒失控。隨即找帶槍的陳姓乾哥前往李家對質，並以剛購買的汽油潑灑李男，隨即在李母的面前點火。李男送醫後不治身亡，謝女被依照「家暴殺人」等罪嫌提起公訴。

一審由台中地院國民法官審理，庭訊中謝女一度想要起身向李母致歉，但李母嚇到往法庭後狂奔，直呼「她好可怕！」拒絕道歉。另外李男的姊姊也說，弟弟燒焦的皮膚黏在家中椅子、牆面上，家人們的痛苦猶如在地獄中，建請國民法官重判無期徒刑。不過國民法官最後僅判刑14年。

案件上訴二審，高等法院台中分院維持12年刑度。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

▼台中叼菸惡男李男（藍衣）去年與女友謝女（黑衣）發生爭吵，遭謝女潑油點火燒死。（圖／記者許權毅翻攝）