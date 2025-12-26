　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中碩士女潑汽油縱火燒死叼菸惡男友「家中黏皮」！判刑定讞

▲▼10年前屁屁中彈...今又被燒重傷！叼菸惡男超亂生活圈如炸彈。（圖／民眾提供）

▲叼菸惡男與女友爭吵，遭女友燒成火球。（圖／民眾提供）

記者吳銘峯／台北報導

台中市一名「叼菸惡男」李姓男子，去年駕車撞死矽品工程師，犯後態度差引起熱議，但他隔月竟因跟有碩士學歷的謝姓女友爭吵，被女友潑灑汽油活活燒死，家屬還稱死者的皮膚還黏在家中牆上。一審國民法官將謝女判刑14年，二審維持，全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

本案頗有曲折，死者李男於2024年3月12日駕車行經台中市西區忠明南路、五權五街口，追撞前方停等紅燈、騎機車的29歲陳姓男子，男子為矽品公司工程師，經此一撞後送醫不治。由於李男當時在現場叼菸，態度輕浮，事後逃逸，經警方約談不到才將他拘提到案，之後被依照過失致人於死罪以30萬元交保。媒體因此稱呼李男「叼菸惡男」、「叼菸哥」。

不料李男交保後不到1個月就喪命，當年4月9日李男要求曾在醫美診所擔任業務總監的34歲謝姓女友外出，幫家中沒油的兩部機車購買汽油回來加油。謝女買完油回家後，撞見李男疑似與小三正要出門吃早餐，謝女懷疑對方出軌，情緒失控。隨即找帶槍的陳姓乾哥前往李家對質，並以剛購買的汽油潑灑李男，隨即在李母的面前點火。李男送醫後不治身亡，謝女被依照「家暴殺人」等罪嫌提起公訴。

一審由台中地院國民法官審理，庭訊中謝女一度想要起身向李母致歉，但李母嚇到往法庭後狂奔，直呼「她好可怕！」拒絕道歉。另外李男的姊姊也說，弟弟燒焦的皮膚黏在家中椅子、牆面上，家人們的痛苦猶如在地獄中，建請國民法官重判無期徒刑。不過國民法官最後僅判刑14年。

案件上訴二審，高等法院台中分院維持12年刑度。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

▼台中叼菸惡男李男（藍衣）去年與女友謝女（黑衣）發生爭吵，遭謝女潑油點火燒死。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼勸架女就是小三！叼菸惡男被女友撞見帶她買早餐...動手點火殺人未遂偵辦。（圖／記者許權毅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
aespa走紅毯...她遭粉絲刻意無視「零尖叫」　慘況全播出
年終晚宴淪千人大逃亡！烈焰吞噬天花板　大馬度假村狂燒畫面曝
王建民認證強投！祝徐若熙赴日：你走了兄弟才能鬆口氣
「小英男孩」6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦
氣溫驟降！32小時45人送醫...3人無呼吸心跳
快訊／61贊成、50反對！立院通過「彈劾賴清德」提案
李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

外送員被手電筒照眼「打到流鼻血」　狂追1公里逮人：一定提告

神明聽見了！彰化福興「送肉粽」簡單處理...化煞路線縮減成1村

「小英男孩」鄭亦麟6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦

氣溫驟降！彰化32小時45人送醫...3人無呼吸心跳　最年長88歲

收賄前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保　女密友正面曝光

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

外送員被手電筒照眼「打到流鼻血」　狂追1公里逮人：一定提告

神明聽見了！彰化福興「送肉粽」簡單處理...化煞路線縮減成1村

「小英男孩」鄭亦麟6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦

氣溫驟降！彰化32小時45人送醫...3人無呼吸心跳　最年長88歲

收賄前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保　女密友正面曝光

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆餅」聖誕節熄燈

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

難過冬！12月兩戰出手命中率暴跌　克雷格遭新竹攻城獅解約了

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

【少子化新解？】藍白拋「國民帳戶」促生育：18歲可提領約50萬

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

「小英男孩」涉收賄198萬　3罪起訴求刑14年

張文燒毀筆電　警疑藏犯罪動機

更多熱門

相關新聞

勒頸12秒奪命男友　酒店女：不是故意

勒頸12秒奪命男友　酒店女：不是故意

台中一名馬女從事酒店行業，今年2月跟林姓男友吵架，用圍巾勒住林男12秒，林男一度昏迷，警消趕到現場時林恢復意識，但隔天卻突然身亡。法院今開庭，馬女坦承犯行，但喊自己不是故意的，林男家屬則於偵訊就表示「無需求償、不願提告」。

即／台中男開車自撞加水站　命喪聖誕夜

即／台中男開車自撞加水站　命喪聖誕夜

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

號誌壞掉釀車禍　中市府需國賠

號誌壞掉釀車禍　中市府需國賠

關鍵字：

法律人權殺人叼菸縱火潑汽油台中矽品男友最高法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面