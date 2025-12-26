　
政治

台南初選激戰！陳亭妃點名「不明民調」攪局　通報黨中央止亂

▲▼立委陳亭妃出席民進黨立法院黨團「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市長初選倒數，各式民調百家爭鳴，而擬參選人之一、綠委陳亭妃今（26日）發函通報民進黨中央黨部與選對會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反《選罷法》規定，呼籲黨中央比照中選會的標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

▼陳亭妃發函黨中央。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

▲▼陳亭妃發函黨中央。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

陳亭妃指出，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。

陳亭妃直言，由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

陳亭妃也引述中央選舉委員會過去說明指出，凡發布未依法揭露必要資訊之民調，依法可處以高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處罰將進一步加重。她強調，政黨初選同樣適用選罷法相關規範，不應成為法律監督的例外。

陳亭妃強調，呼籲黨中央與選舉對策委員會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南初選激戰！陳亭妃點名「不明民調」攪局　通報黨中央止亂

民進黨陳亭妃初選假民調選罷法林俊憲

