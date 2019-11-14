邱毅批蔡英文是「窩囊廢」：兩岸應以武統開始、和統結束

▲邱毅、蔡英文。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單出爐後引發熱議，前立委邱毅排第八位，連台北市長柯文哲聽了之後都嚇到結巴。邱毅過去在節目談話的影片也被PO到臉書粉專「打馬悍將粉絲團」。邱毅認為，台灣搞台獨的沒膽子，前總統陳水扁、前行政院長賴清德都是窩囊廢，大軍一來，篤定投降，兩岸應以武統開始，以和統結束。

邱毅表示，曾被問到沒有武力做後盾可能和平統一嗎？「不可能的」，沒有壓力是不會和平統一的，只有以武統開始，以和統結束，叫做以武逼統，最後的結果是和統，一樣兵不血刃，所以沒有什麼傷害的。

邱毅解釋，可是非得要以武統開始不可，什麼叫武統開始不可？「我在東南沿海，陳兵東南沿海，告訴台灣的台獨政權，我給你10天，你10天不投降，你10天不做統一之打算，我就打你」。

邱毅指出，台灣這些搞台獨的，沒那麼大的膽子，陳水扁、蔡英文、賴清德，「這些人我的看法都是窩囊廢，都是色厲內荏沒膽子的小人物嘛！你只要有大軍壓境的壓力，篤定投降，這就是我所謂的以武統開始，以和統結束的道理」。

邱毅認為，不要再問和統好，還是武統好，應該在和統、武統中找到平衡點，就是以武統開始，以和統結束，用武統的壓力逼迫，和平統一的達成。

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