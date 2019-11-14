　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅批蔡英文是「窩囊廢」：兩岸應以武統開始、和統結束

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼邱毅、蔡英文。（圖／資料照）

▲邱毅、蔡英文。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單出爐後引發熱議，前立委邱毅排第八位，連台北市長柯文哲聽了之後都嚇到結巴。邱毅過去在節目談話的影片也被PO到臉書粉專「打馬悍將粉絲團」。邱毅認為，台灣搞台獨的沒膽子，前總統陳水扁、前行政院長賴清德都是窩囊廢，大軍一來，篤定投降，兩岸應以武統開始，以和統結束。

邱毅表示，曾被問到沒有武力做後盾可能和平統一嗎？「不可能的」，沒有壓力是不會和平統一的，只有以武統開始，以和統結束，叫做以武逼統，最後的結果是和統，一樣兵不血刃，所以沒有什麼傷害的。

邱毅解釋，可是非得要以武統開始不可，什麼叫武統開始不可？「我在東南沿海，陳兵東南沿海，告訴台灣的台獨政權，我給你10天，你10天不投降，你10天不做統一之打算，我就打你」。

邱毅指出，台灣這些搞台獨的，沒那麼大的膽子，陳水扁、蔡英文、賴清德，「這些人我的看法都是窩囊廢，都是色厲內荏沒膽子的小人物嘛！你只要有大軍壓境的壓力，篤定投降，這就是我所謂的以武統開始，以和統結束的道理」。

邱毅認為，不要再問和統好，還是武統好，應該在和統、武統中找到平衡點，就是以武統開始，以和統結束，用武統的壓力逼迫，和平統一的達成。

其他人也看了這些...

不分區第十擬調整至安全邊緣　吳敦義搶先爆：我的順序會往下調
國民黨不分區名單吳敦義「謀私」　羅智強：注定不可能當選院長
見國民黨不分區名單　王鴻薇：到底我們要怎麼拉票？

更多熱門新聞...

向郭柯示好？若不滿國民黨不分區名單…張善政：還有民眾黨可以投
不分區名單衝擊韓國瑜選情　羅智強：國民黨的自殺聲明
青壯派面諫改排不分區邊緣　吳敦義暴走脫口：以我的資歷選總統有過分嗎

白白胖胖也是一種美

ET快訊
12強／專欄作家質疑張奕使用方式　洪總霸氣回應
他接女兒下課「開進停車場」　秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局
許孟哲求婚成功　舊愛張艾亞說話了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

預測2年內必統一！　邱毅：21世紀是中國人的，台灣不缺席

邱毅批蔡英文是「窩囊廢」：兩岸應以武統開始、和統結束

影／歡樂無法黨今創黨　邱威傑砲轟藍綠：亂推人選代表沒核心價值

沐華國際營運總部啟用　葉匡時：高雄招商投資金額已達2100億

「國民黨不能離年輕人那麼遠」　朱立倫聲援港生仍心繫不分區名單

韓國瑜公布競選主視覺「UP」　紅白藍三色強調熱愛台灣

北京爆二例鼠疫「一人病危」　疾控中心：擴散風險極低

張善政質疑潛艦國造「呼嚨國民」　海軍：勿以非專業論點影響視聽

跨濁水溪到彰化　立委劉建國痛批：彰雲兩縣特產「家族政治」

民眾黨進立院目標　蔡壁如：修法刪除黨團協商

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

預測2年內必統一！　邱毅：21世紀是中國人的，台灣不缺席

邱毅批蔡英文是「窩囊廢」：兩岸應以武統開始、和統結束

影／歡樂無法黨今創黨　邱威傑砲轟藍綠：亂推人選代表沒核心價值

沐華國際營運總部啟用　葉匡時：高雄招商投資金額已達2100億

「國民黨不能離年輕人那麼遠」　朱立倫聲援港生仍心繫不分區名單

韓國瑜公布競選主視覺「UP」　紅白藍三色強調熱愛台灣

北京爆二例鼠疫「一人病危」　疾控中心：擴散風險極低

張善政質疑潛艦國造「呼嚨國民」　海軍：勿以非專業論點影響視聽

跨濁水溪到彰化　立委劉建國痛批：彰雲兩縣特產「家族政治」

民眾黨進立院目標　蔡壁如：修法刪除黨團協商

走失男孩街頭哭泣...文慧如見狀「一把抱起」！沿路幫找家人

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

交個朋友！二哈沿路搭訕「粉紅豬」　網笑瘋：月月餓了

白衣男衝出「無差別」圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！港警：未收到報案

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

中信盃黑豹旗／中山工商力戰7局落敗　中興前進32強

阿乃被酸「狄鶯接受妳嗎？」　辣挺北半球「嫌醜又乖乖追蹤我」遭群攻

小屁孩開心出籠...咬爛桌上百鈔！媽氣炸：還吃了1塊錢

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

黨員面諫改排不分區邊緣　吳敦義：主席過去都是選總統的

蔣萬安深夜發文挺港生　網蓋6000樓狂讚：國民黨唯一良心！

趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」

曝韓國瑜4大預測　陳揮文嘆難選了：對韓粉非常大考驗

美女醫師「拒時力」　轉列綠黨不分區立委首位

不滿國民黨不分區立委名單　蔡育輝跳下安平港

快訊／吳敦義首現身：我沒對不起任何人

學姐新歡還跟前女友同居「有隱情」

韓國瑜：我沒有庶民！是庶民的選戰

學姐新男友「人生勝利組」　曾穩交台版波多野結衣

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

葉匡時坦承　高雄市10年後才能開始還債

快訊／吳敦義搶先爆：我的順序會往下調

快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8

更多熱門

相關新聞

邱毅：21世紀是中國人的，台灣不缺席

邱毅：21世紀是中國人的，台灣不缺席

國民黨不分區立委名單出爐後引發熱議，其中前立委邱毅排第八。而邱毅過去在節目談話的影片也被PO到臉書粉專「打馬悍將粉絲團」。邱毅曾說，兩年內必統一，「21世紀真的是中國人的世紀，中國人站起來，中國人驕傲了，而在這個過程裡面，台灣人民，絕對不能缺席」。

邱威傑轟藍綠：亂推人選沒核心價值

邱威傑轟藍綠：亂推人選沒核心價值

韓國瑜公布競選主視覺「UP」

韓國瑜公布競選主視覺「UP」

張善政質疑潛艦國造　海軍回應了

張善政質疑潛艦國造　海軍回應了

影／建議吳敦義調整不分區　王金平：這名單奇奇怪怪

影／建議吳敦義調整不分區　王金平：這名單奇奇怪怪

關鍵字：

邱毅陳水扁蔡英文2020大選

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面