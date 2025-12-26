　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳幸妤「私下真面目」曝光　史書華揭超反差特質

▲▼▲陳幸妤2016年介紹新開幕牙醫診所內的先進設備，尤其是新式的口腔掃瞄儀，可以迅速合成口腔3D影像，對齒模製作與醫療品質有很大的助益。（圖／記者林悅攝）

▲史書華指出，陳幸妤私下特質其實與大眾印象中的差很大。（圖／記者林東良攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前總統陳水扁2008年卸任後遭起訴，當時「前第一千金」陳幸妤成為媒體追逐焦點，一度在鏡頭前崩潰暴怒，給大眾留下深刻印象。對此，網紅「盾牌牙醫」史書華透露，陳幸妤是他的學姐，其實私下2大特質跟鏡頭前「差很大」。

「潑婦罵街」標籤背後　史書華：她其實很溫和

史書華近日在Threads轉貼昔日片段，內容是陳幸妤2009年2月赴美國紐約參加牙醫師考試，結果因受不了大批媒體長期跟拍，當街在鏡頭前暴怒回嗆：「你們到底每天這樣跟著我要做什麼？你們已經跟著我半年了！有必要24小時跟著我嗎？這樣有任何一個人受得了嗎？我是通緝犯嗎？需要你們這樣圍著我？」

對此，史書華在文中回憶，其實陳幸妤是他在台大牙醫的學姐，當時他還是學生，陳幸妤曾當過他們助教，「她其實是個蠻溫和的人，只是不太愛多講話」，當時之所以出現那樣的反應，應該是真的被媒體圍堵到很崩潰。

▲▼陳水扁、吳淑珍與陳幸妤。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲陳水扁、吳淑珍與陳幸妤。（圖／翻攝陳致中臉書）

多年後開診所再被看見　網友改口：欠她一句對不起

當時片段曝光後，外界長期取笑陳幸妤「潑婦罵街」、「沒風度」，談及陳也會不斷重播相關畫面，直到今年6月，有網友發現陳幸妤在台南市東區開了一間牙醫診所，才再次引發熱議。

當時許多網友指出：「之前當牙助跟過她的診，本人很溫柔」、「她是一位好醫師，之前還在台南時牙齒是給她治療的」、「她牙醫的評價很高，是憑專業自己出來開業」讓不少人坦言羞愧，認為當年嘲笑她被跟拍崩潰的人，都欠她一句對不起。

在 Threads 查看
12/23 全台詐欺最新數據

陳幸妤「私下真面目」曝光　牙醫學弟揭超反差特質

