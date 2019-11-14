吳敦義退居不分區第14　青壯派喊話：一定要踢除邱毅、吳斯懷

▲吳敦義、謝龍介、葉毓蘭、吳斯懷、邱毅、車宜靜。（合成圖／ETtoday資料照、讀者提供）



記者羅婉庭／台北報導

據國民黨中常委透露，國民黨主席吳敦義將從不分區名單第10名退居到第14名，對此，羅智強表示，他覺得有點無奈，認為吳敦義能排第15名還是比較好，但是終究比第10名好很多，還是希望名單放入更多亮眼的人士。

據中常委透露，確實有聽到吳敦義會改列第14名以及考慮加入前國防部發言人、安得烈慈善協會執行長羅紹和代替退將吳斯懷，新住民代表、現任不分區立委林麗蟬代替蔡令怡閨蜜車宜靜；他表示，外界對吳斯懷、邱毅及車宜靜的質疑聲量非常高，建議一定要踢除，但最終結果還是要等臨時中常會通過才能確認。

不分區立委名單送中常會審查當天，因不願背書索性奮而離席的中常委徐弘庭表示，當然希望主席能聽進去把自己放在邊緣名單的建議，若新的名單中他真的退居第14名，就是這份名單的一大進步。

徐弘庭表示，他過去一再重申國民黨有嚴重的世代問題，希望名單能夠加入新世代的人才，展現黨的氣勢與策略。至於林麗蟬在立法院的表現是大眾有目共睹，羅紹和在國防部方言人及安得烈慈善協會執行長時的表現非常的出眾，他同時代表軍系與社福，這兩位在社會上也是有知名度的人物。

對於不分區名單可能大幅更動，13日晚間發動黨部前靜坐抗議的台北市議員羅智強表示，當然有改比沒改好，但是，目前吳敦義是「評審型」思維，意指外界批評哪些人不好，就拿掉哪些人，他認為應該要有「加分型」的思維，如何讓整體名單加分，這是吳敦義應該思考的。

羅智強說，原本的名單讓大家很失望，15日做出這樣更動後，突然變好，在外界眼裡是創造了反差效應，吳敦義應該善加利用這樣的反差，讓國民黨的不分區立委名單大加分的躍進，讓人耳目一新、獲得掌聲，但不能只是做評審。

羅智強也坦言，好的人選是要「求」來的，不是單靠毛遂自薦，真正好的人才是要三顧茅廬的，但礙於時間不夠。建議吳敦義可已委託前總統馬英九、前新北市長朱立倫等人的關係，推薦更好的人，透過這個方式，在短時間內得到更好的、更有亮點的人選。

青年團總團長、中常委田方倫則表示，在15日的臨時中常會上他將針對吳斯懷、邱毅提出異議，請主席認真思量；他強調，這兩位被質疑是「中共代理人」，不適合放入不分區名單，既然此時還有轉圜空間，以青年的角度來說這兩位實在不適合。

立委許毓仁則表示，人選的部分應該要看整體名單是否平衡，現在有爭議的人如果可以再做調整，比較能說服社會大眾，他也希望這份名單中多納入年輕的人才，目前也沒看到科技新創業界人士被排入。

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