救少子化！藍白推「兒童帳戶」　游淑慧讚：狂買武器不如存下未來

藍白昨日宣布，共同推動「台灣未來帳戶」，以因應台灣少子女的問題。對此，國民黨北市議員游淑慧今（26日）大讚，孩子的未來就是我們的未來，與其跟美國狂買武器，成為美國GNP，不如為台灣孩子存下未來。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日舉行記者宣布，共同規推動「台灣台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）」法案，明定政府在12歲以下兒童帳戶中，存入5萬元，每年再提撥1萬元，孩童18歲成年後，將可領回33.9萬元。

針對該法案，游淑慧透露，她在郝龍斌市長時代時，就曾經在市府提出相關討論過，且在蔣萬安市長競選時，也倡議過青年儲蓄帳戶與基金，雖然與藍白主席題的內容不太一樣，但初衷都是為年輕人儲備未來。

游淑慧說明，她當時得提議是，由父母每個月幫孩子儲蓄3000至5000元不等，市政府則提供優存利率（如5%），孩子年滿20歲後，連本帶利結清。

游淑慧進一步說明，弱勢家庭孩子則由市府為其存入，好處是，市府只要補貼利息差、青年儲蓄帳戶的金額也可先融資市政所需。

游淑慧直指，以目前市政狀況所需的舉債，若和銀行融資大約需要2.1%利息，因此，即便青年儲蓄帳戶的優存為5%，也只需再補2.9%利差。

此外，游淑慧點出，500億青年儲蓄帳戶基金規模，一年提供的優存利差也大概僅15億，這樣就可以為台北市的孩子成年後存下第一桶金。最後，游淑慧強調，孩子的未來就是我們的未來，與其跟美國狂買武器，成為美國GNP，不如為台灣孩子存下未來。