盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者葉國吏／綜合報導

在行政院長卓榮泰拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》後，引爆朝野爭議。近日，台中市長盧秀燕直指總統賴清德應展現高度與能力，化解兩院紛爭，維護國家穩定。

藍白譴責升高 盧秀燕罕見發聲

盧秀燕是國民黨內重量級政治人物，被視為中部藍營領頭羊，也是不少支持者期待的2028總統人選。過去她一向專注市政，鮮少評論國政。

不過行政院長卓榮泰不副署立法院三讀的《財政收支劃分法》，引起藍白立委強烈反彈，盧秀燕也罕見談論。盧秀燕接受《中時新聞網》專訪指出，總統應展現高度與解決問題的能力，團結國人、安定內部，否則「不安內怎麼攘外？」

▲台中市長盧秀燕。（圖／資料照片）

國政陷膠著 民生議題受衝擊

盧秀燕坦言，若總統無法帶領國家走出分歧，國內就難以團結，國家安全也會受到威脅。她再三強調，總統應在這個時候展現領導力，安內才能攘外。

談到現今政局，盧秀燕表示，賴清德上任一年多，期間國家高層幾乎都在處理政治爭端，連大罷免都耗了一年，如今兩院爭議又要繼續消耗半年，導致民生、經濟、教育等重要議題被忽視，國家進步停滯。

政黨輪替有期待 國防預算須說明

面對2028總統大選，盧秀燕則強調目前最重要的是把台中治理好，其他事情不在考慮範圍內。不過也坦言對於第四次政黨輪替仍有期待。她認為，只有政黨競爭、輪替，台灣民主才能進步，避免執政黨長期執政造成腐化，社會才能有活力和監督機制。

針對賴清德總統宣布未來八年投入1.25兆元國防特別預算，盧秀燕表示支持增加國防預算，但強調必須合理、透明，務實規劃採購項目。她也呼籲卓榮泰院長應主動向國人說明，接受立法院審查，讓國防布局更明確，確保國家安全。