　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

▲盧秀燕七周年就職。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者葉國吏／綜合報導　

在行政院長卓榮泰拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》後，引爆朝野爭議。近日，台中市長盧秀燕直指總統賴清德應展現高度與能力，化解兩院紛爭，維護國家穩定。

藍白譴責升高　盧秀燕罕見發聲
盧秀燕是國民黨內重量級政治人物，被視為中部藍營領頭羊，也是不少支持者期待的2028總統人選。過去她一向專注市政，鮮少評論國政。

不過行政院長卓榮泰不副署立法院三讀的《財政收支劃分法》，引起藍白立委強烈反彈，盧秀燕也罕見談論。盧秀燕接受《中時新聞網》專訪指出，總統應展現高度與解決問題的能力，團結國人、安定內部，否則「不安內怎麼攘外？」

▲台中市長盧秀燕。（圖／資料照片）

國政陷膠著　民生議題受衝擊
盧秀燕坦言，若總統無法帶領國家走出分歧，國內就難以團結，國家安全也會受到威脅。她再三強調，總統應在這個時候展現領導力，安內才能攘外。

談到現今政局，盧秀燕表示，賴清德上任一年多，期間國家高層幾乎都在處理政治爭端，連大罷免都耗了一年，如今兩院爭議又要繼續消耗半年，導致民生、經濟、教育等重要議題被忽視，國家進步停滯。

政黨輪替有期待　國防預算須說明
面對2028總統大選，盧秀燕則強調目前最重要的是把台中治理好，其他事情不在考慮範圍內。不過也坦言對於第四次政黨輪替仍有期待。她認為，只有政黨競爭、輪替，台灣民主才能進步，避免執政黨長期執政造成腐化，社會才能有活力和監督機制。

針對賴清德總統宣布未來八年投入1.25兆元國防特別預算，盧秀燕表示支持增加國防預算，但強調必須合理、透明，務實規劃採購項目。她也呼籲卓榮泰院長應主動向國人說明，接受立法院審查，讓國防布局更明確，確保國家安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷氣團發威「全台快速降溫」　5縣市低溫特報
大逆轉！朱孝天終於道歉了　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範
遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

批行政院強辯　民眾黨：「衛福部」少子女化辦公室半年就GG

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

批行政院強辯　民眾黨：「衛福部」少子女化辦公室半年就GG

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

體壇大咖「抄論文」7年後大逆轉！　輔大拔除教授資格

張文疑網購「燒夷彈」原料　訂房驚見1恐怖巧合

泰國「醫學院天菜」來了！Gorn大銀幕首作《愛的戀習生》　一月初確定來台

張文墜樓藏內幕！　專家提3關鍵解析：他企圖逃跑

盧秀燕喊話賴清德：總統要有高度解決憲政危機

3款眼周保養神器推薦！安海瑟薇也愛用改善淚溝　找回眼神的高級感

入冬最猛冷氣團　北台灣濕冷「今明續探10度」

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

直升機墜毀非洲最高峰5死　2名捷克遊客喪命

聖誕節突襲！　土耳其逮捕115名ISIS疑犯

【玩弄生命】高雄4屁孩生態公園虐魚　惡劣踩踏環保局開罰

政治熱門新聞

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

點藍白推兒童帳戶「5問題」　黃揚明：若死亡、犯罪如何處置帳戶？

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

支持號召10萬台派標記川普「藍營擋軍購」　李正皓：很爽的感覺

更多熱門

相關新聞

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

台中市長盧秀燕今（日）迎來就職七週年，她在發表談話時細數七年政績，並感性喊話，任期只剩最後一年，請外界「不要再幫我找工作」，她會與市府團隊奮鬥到最後一秒，專心市政、照顧市民。

台中女警遭收押理由曝

台中女警遭收押理由曝

即／女警恐嚇盧秀燕「開槍」　2大過免職

即／女警恐嚇盧秀燕「開槍」　2大過免職

即／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　女警遭聲押

即／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　女警遭聲押

盧秀燕被警察恐嚇「開槍」 　行程由正副分局長帶隊

盧秀燕被警察恐嚇「開槍」 　行程由正副分局長帶隊

關鍵字：

盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

職場奴性最強星座Top3

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

元旦調漲最低工資月薪29500、時薪196

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問：變大內內喜歡嗎

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面