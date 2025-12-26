快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

▲立法院26日就國眾兩黨提出總統賴清德彈劾案進行表決。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（26日）處理國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，經院會表決結果顯示，出席111位，贊成60位、反對51位，彈劾賴清德提案通過。根據藍白訂定的彈劾時程，立法院將邀請賴清德到院報告2次，而彈劾案投票時間定在明年5月19日。

根據藍白黨團發動彈劾總統賴清德的提案內容顯示，預計在明年1月14日跟1月15日兩天舉行賴清德彈劾的公聽會，共舉行兩場；1月21日跟22日兩天會召開第一次的全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立院說明，由各黨團會推派代表負責進行詢問，如果被彈劾人沒有出席的話，那就改成由立委自行發言。

在明年4月27日按照立法院職權行使法來舉行聽證會，另外在明年的5月13日到5月14日，召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明，並被詢問。5月19日將進行彈劾案的投票。

根據藍白提出的彈劾案時程表也顯示，針對公聽會部分，藍白會邀請專家學者共7人參加；第一次的全院委員會將邀請賴清德說明15分鐘，結束後將由委員進行詢問；接著舉辦的聽證會則會邀請政府人員及社會相關人員進行意見交流：第二次全院委員會則賴清德將進行第二次的15分鐘說明，再由各黨團推派代表進行詢問。