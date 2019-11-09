韓國瑜「幾流人民選幾流政府」 蔡英文：選得困難也不能把責任退給人民

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜8日下午跑競選行程時再度砲轟蔡政府，他稱有幾流的人民就會選出幾流的政府。對此，蔡英文9日受訪時回應，就算選舉選得困難，也不能把責任推給人民。

韓國瑜公教軍警消暨退休人員後援會8日在台北三軍軍官俱樂部舉行成立大會。韓國瑜批評蔡英文執政三年半只有權力、貪腐，沒有人民，呼籲軍公教要發自內心的吶喊，在明年總統大選及立委選舉大團結、大爆發、大勝利。他批評，有幾流的人民，就會選出的民代，幾流的民代就會監督出幾流的政府，有幾流政府就會有幾流的施政品質。





▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

對於韓國瑜「幾流人民」說，「選舉選到這個階段，韓市長看起來有些口不擇言了。民進黨執政縣市表現比他在高雄好，我希望說，他的市政做得不順，選舉選的困難，也不能把責任都推給人民。」

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