開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

▲開基玉皇宮第五度攜手台南市政府贊助監護兒少添購新衣，社會局於春節前舉辦圍爐活動，讓孩子們提前感受年節團圓與溫暖關懷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為陪伴台南市監護兒少在歲末寒冬中感受關懷與溫暖，台南市社會局24日於總理大餐廳辦理「馬年開基幸福到 福（服）氣連連伴你行」春節活動，邀請監護兒少提前圍爐團聚迎新年。

副市長姜淋煌在社會局長郭乃文陪同下，代表市長黃偉哲到場致意，並致贈春節紅包及祝福禮品，感謝開基玉皇宮、財團法人永長興社會福利慈善基金會及UNIQLO等民間單位長期投入兒少關懷，共同為孩子們送上新年祝福。

市長黃偉哲表示，臺南市目前共有100名由市府監護的兒少，這些孩子因原生家庭功能不足或家庭變故，無法獲得穩定生活環境，市府依法擔任監護人，並由社會局依個別需求安排安置機構或寄養家庭等替代性照顧資源，陪伴孩子在生活、就學與身心發展上穩健成長。

黃偉哲特別感謝開基玉皇宮長期以實際行動支持兒少照顧工作，今年已是第五度與市府合作，贊助監護兒少及社區弱勢家庭學童共125名選購新衣；財團法人永長興社會福利慈善基金會也延續去年的支持，持續贊助春節紅包及圍爐經費，讓關懷不只是一次性的善意，而是年年到位的陪伴。

社會局長郭乃文指出，監護兒少在成長過程中，往往較早面對家庭照顧中斷與生活不穩定的挑戰，社會局除依法提供安置與寄養等替代性照顧外，更重視長期且穩定的陪伴，由社工人員持續關心孩子的生活適應、學習狀況及心理需求。她強調，孩子真正需要的，不只是一時的幫助，而是在成長關鍵時刻，有人願意一直陪著、走得夠久。

社會局說明，今日活動共有74名兒少出席，孩子們準備韓國女團「Magnetic」手指舞、扯鈴表演及「新年好馬」舞蹈組曲等成果演出，自信展現一年來的學習成果與成長歷程。餐敘後，孩子們在社工陪同下前往新光三越西門店UNIQLO親自選購新衣；未能到場的兒少，則由社會局協助以線上方式選購，並於農曆春節前配送到孩子手中，確保每位孩子都能穿上合身的新衣、安心迎接新的一年。

社會局補充，透過讓孩子自主選擇生活所需，不僅提供實質照顧，也希望培養其生活能力與自我決定的信心，讓支持不只停留在物資層面，而能陪伴孩子一步步走向更穩定的未來。