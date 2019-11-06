韓國瑜買豪宅　韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

▲韓國瑜日前參訪柳家滷肉飯，展現庶民形象。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被周刊爆料，在失業期間買下南港7200萬豪宅。對此，韓辦發言人何庭歡6日上午回應，庶民就是平民，也就是沒有特權的人，也有買賣房產的權力，這是個人房產。

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，耗資7200萬買下位在台北市南港的豪宅。爆料一出，韓國瑜「庶民」形象備受質疑。

何庭歡說明，當年韓國瑜夫婦有意到台北發展事業，先在內湖貸款購屋，後因為家中有三個子女，認為內湖空間不足，需要大一點的生活空間，因而處分了內湖的房產，改到南港購買預售屋。」

何庭歡解釋，韓國瑜繳納頭期款與部分利息金額，卻高估財務負擔的壓力，最後在交屋前不得不賠本售出，減輕財務壓力。」

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