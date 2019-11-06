韓國瑜失業砸7200萬買豪宅　林俊憲酸：庶民出手未免太大方





▲韓國瑜「庶民」形象遭到質疑。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。對此，民進黨立委林俊憲大酸韓國瑜「庶民出手未免太大方」。他嗆韓國瑜，「凡走過必留下痕跡，凡住過必有鄰居」，對於其中疑點應該說清楚講明白。

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，花了7200萬買下台北南港豪宅。爆料一出，韓國瑜「庶民」形象備受質疑。

林俊憲6日受訪時表示，韓國瑜自稱是庶民，但一買就是七千多萬的豪宅，「竟然韓國瑜夫婦沒去看房子就買下來，這個超過一般庶民的想像，韓國瑜夫婦如果是自住的房子，卻從來沒有去看過，連簽約都是由高美蘭代簽，同時訂金也是由高美蘭的老公支付，這個問題太奇怪了吧？」

林俊憲指出，七千多萬的房子說是庶民買的，要自己住，卻連房子都沒看過就訂下來，「在2011年支付的簽約金600多萬，這金流怎麼來的？這錢是從韓太太李佳芬所支付的，是不是這樣子？這筆錢的流向恐怕社會很好奇，庶民的出手未免太大方。」

林俊憲提到，按照當時的規定，豪宅只能向銀行貸款五成，但韓國瑜卻要求業者借他房價兩成的款項，而業者一開始非常清楚的拒絕、寫了存證信函。他要問韓國瑜是如何的神通廣大，有沒有施加壓力給業者，讓對方後來大轉彎決定借錢。

林俊憲批評，「這裡面有沒有什麼奇奇怪怪的事情，我們也很好奇。韓市長，凡走過必留下痕跡，凡住過必有鄰居，這裡面很多的疑點，我們希望韓市長說清楚講明白。」

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