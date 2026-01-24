每個經過都摸一下！看霍諾德爬101　他實測「試抓看看」笑了

▲霍諾德來台挑戰攀登台北101。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold）來台挑戰攀登台北101，掀起許多人前往朝聖，不過因為天氣不佳延期。就有在場網友抱著「來都來了」的心情，試抓看看101一樓外牆，原以為多少能勾住，結果發現完全不是那麼一回事，直言「根本抓不住」，貼文一出立刻在Threads掀起熱烈討論。

原PO在Threads發文分享試抓心得，「來都來了，試抓看看，根本抓不住。」他還附上幾張照片，一群人圍在101旁邊，紛紛上手去抓建築外牆，每個經過的人都摸一下的畫面相當有趣。他還在留言處補充，101外牆的施力點「太小，而且是垂直不是水平的」，「手要像夾子一樣夾住，要握住自己體重一半以上才有一點機會。」

▲許多人紛紛「試抓」。（圖／原PO授權引用）

另外，他目測一樓高度實測約2.5公尺，「有人硬跳上去，勉強勾住，但是要用手指做引體向上。」感嘆道，「真的要抓過才知道，人跟神是不一樣的。」

▲原PO試抓完笑呼「真的很髒」。（圖／原PO授權引用）

貼文曝光引發熱論，「真心覺得101可以弄二根歡迎挑戰、且安全性的」、「人家是用手指握著做引體向上，一般人滿握就緊繃了」、「101 : 第一次被這麼多人這樣抓，有點緊張」、「超好笑，每個經過都摸一下」、「我101層樓梯都走不完了。」

