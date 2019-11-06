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快訊／失業期間有7200萬　韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

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記者徐政璿／新竹報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，韓國瑜辦公室6日上午回應，由於當時高估財務負擔能力，最後決定賠本出售房產。韓國瑜本人下午受訪表示，當時就是認為金額和貸款過高，太吃力了，就賣出，隨後不滿《三立新聞網》記者追問「失業期間有7200萬買豪宅？」使他直接回嗆「你的問題是在誤導的感覺」。

韓國瑜6日被周刊爆出花7200萬買南港豪宅一事，他6日在新竹親上火線回應，因為這間房子在捷運站旁邊，他總是希望能在北市有交通方便的房子，但過一段時間後發現，銀行利息跟本金太高，所以就認賠拋出去，「就這麼簡單！」

這時一旁的《三立新聞網》記者追問「失業期間有7200萬買豪宅？」這一席話使韓國瑜立刻回擊「為什麼說花7200萬買房？」他是因為沒那麼多現金，所以向銀行貸款，「你的問題像是在誤導，你是哪一家媒體的？可以講嗎？」得知是《三立新聞網》後，他表示「又是三立哦？好！」

關於韓國瑜被爆出買7200萬豪宅一事，據週刊報導，台灣肥料公司於2011年推出的北市南港重劃區豪宅建案「無雙（日升月恆）」，剛好搭上南港重劃區炒作議題，甫推出就叫好又叫座，號稱「南港第一豪宅」，創下三天完售紀錄。但2014年完工後，陸續爆發廣告不實、品質不良等爭議，讓原本動輒7、8000萬元的無雙身價一夕暴跌，今年六月居然傳出有屋主慘賠3700萬元出場。因此韓國瑜脫手豪宅的原因也眾說紛紜，除了政治因素外，也有人質疑炒房的可能性。

韓國瑜辦公室6日上午則還原當年情況，韓國瑜夫婦原本有意到台北來發展事業，因此先在內湖貸款購屋，後來因為擔心全家共同生活的空間不足，便開始處分內湖房產，並且向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，因為是預售屋，所以只需準備頭期款和部分的利息金額。另外，由於高估本身的財務負擔能力，韓國瑜夫婦最後決定賠本出售房產，以降低銀行貸款的財務壓力。

▼韓國瑜參拜關帝廟。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼韓國瑜新竹關懷弱勢議題。（圖／記者黃國霖攝）

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