還原真相／韓國瑜7200萬豪宅風波　用「貸款」還賠錢賣掉

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，韓國瑜辦公室6日上午回應，由於當時高估財務負擔能力，最後決定賠本出售房產。韓國瑜本人6日下午在新竹受訪表示，他當時是用「貸款」買，最後認為本金以及利息太高，就把房子賣掉。

韓國瑜表示，當時是他擔任台北農產總經理的前一年，就訂了這個房子，訂下來之後，因為在捷運站旁邊，總是希望在台北市有一棟比較交通方便的房子，然後過了一段時間，發現銀行貸款的利息還有本金太高，無力支付，所以就等於是認賠，就拋出去了，就這麼簡單。

韓國瑜說，因為買房子銀行貸款，然後因為實在是太吃力，沒辦法再繳得起賣掉，這是一個非常單純的事情，「我不曉得跟特權或什麼有什麼關係，一點關係都沒有。」

被質疑當時失業為何有7200萬？韓國瑜反問《三立》記者，「你的問題是不是完全沒有搞清楚問題，因為是銀行貸款，你的問題似乎完全是在誤導的感覺。」

韓國瑜強調，他不是拿7200萬去買房子，是因為沒有這麼多現金，所以去向銀行貸款，若干年之後，因為財務有壓力，所以不得不忍痛把讓給別人。

韓國瑜辦公室6日還原當年情況，指韓國瑜夫婦原本有意到台北來發展事業，因此先在內湖貸款購屋，後來因為擔心全家共同生活的空間不足，便開始處分內湖房產，並且向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，因為是預售屋，所以只需準備頭期款和部分的利息金額。另外，由於高估本身的財務負擔能力，韓國瑜夫婦最後決定賠本出售房產，以降低銀行貸款的財務壓力。

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