　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

正宮滑手機驚見老公出軌證據！律師認證「最強抓姦神器」：完全想不到

▲一名正宮在滑手機看到演算法推薦給她的影片，竟是老公出軌的證據。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

現代人面臨婚姻破裂，往往不是一紙協議就能了結。從發現異狀、蒐集證據，到協議談判甚至訴訟程序，離婚早已成為一場結合心理、法律與策略的拉鋸戰。有些人選擇尋求徵信社協助掌握實證，有些人則直接諮詢律師規劃訴訟路線。律師周盈孜近日在社群平台分享實務案例，指出在執業過程中，發現「演算法」竟成為意想不到的「最強抓姦神器」。

周盈孜在Threads上分享案例，一名妻子只是平常滑TikTok短影音，結果演算法推薦了小三跟先生的放閃影片，「背景竟然是正宮家的沙發」，直接揭露婚外情現場，讓她當場傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引發大量網友討論，留言區熱烈回應，不少人驚呼「帶到家裡都在想什麼……耀武揚威嗎」、「這應該會氣炸了，太高調了吧」、「現在很多這種小三欸，都進化了，以前小三不敢讓身邊人知道是小的，現在都光明正大說自己做人家小的」，也有人直言這種行徑是「侵門踏戶的小三才做得出來」。

不少網友對演算法的神奇表示佩服，有人形容，「就像神在告訴妳：快來看！證據在這裡」、「因為登記的電話號碼加上網的IP address，演算法知道他們是關連人士」、「宇宙在幫她抓姦」、「完全想不到欸！下次客戶問要怎麼蒐證，要加一個：請多滑小短片」、「連找偵探的開支也省掉了」、「哇！演算法太厲害了」。

延伸閱讀
霍諾德今徒手爬101！這品牌暗酸「太離譜」反對無裝攀登　蹭流量踩雷
領4.4個月年終卻只想哭！台銀員工焦慮吐心聲：買房根本不敢想
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買菜嬤遭輾臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩
老闆虐殺員工！喊冤「被害變被告」　死者女兒怒揭真相
蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場
阿蘇火山搜救影像曝！　「惡魔地質」手指一劃就崩落
快訊／管麟吳季璇登記結婚！　唯美閃照曝光
洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！
婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我不孝　駕駛無法做筆錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

快訊／12:02台東卑南規模3.8地震　最大震度2級

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」　萬人炸鍋：每句話全都中

霍諾德攀登101延明天　氣象署曝「風速減弱」：可能零星短暫雨

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

快訊／12:02台東卑南規模3.8地震　最大震度2級

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」　萬人炸鍋：每句話全都中

霍諾德攀登101延明天　氣象署曝「風速減弱」：可能零星短暫雨

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

世界大賽延長18局待命　山本由伸曝幕後：一邊喝咖啡、一邊吃壽司

U:NUS蔡承祐入伍當兵倒數！　「女友視角」畫面意外曝光

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

生活熱門新聞

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

立春1招財運開紅盤　3生肖穿紅衣最旺

台人年終領1個月！韓國人：巨大的文化衝擊

下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

霍諾德攀「台北101」延期　國父紀念館小編發文提醒

更多熱門

相關新聞

X平台開源推薦演算法、每月更新

X平台開源推薦演算法、每月更新

馬斯克今（20日）宣布，將全面開放其最新的內容推薦演算法原始碼，包含自然貼文與廣告貼文如何被推薦給用戶的所有核心程式碼，並將在 7 天內正式開源。

馬斯克談X新演算法：導入AI分析上億貼文

馬斯克談X新演算法：導入AI分析上億貼文

「強抱」美女同事36秒　認罪賠償改輕判

「強抱」美女同事36秒　認罪賠償改輕判

OL偷吃鄰居50次乾流血　正宮看對話崩潰

OL偷吃鄰居50次乾流血　正宮看對話崩潰

揭發美國社福詐欺　影片靠演算法兩天破億觀看

揭發美國社福詐欺　影片靠演算法兩天破億觀看

關鍵字：

婚姻出軌演算法蒐證正宮抓姦

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面