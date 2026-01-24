滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

▲一名正宮在滑手機看到演算法推薦給她的影片，竟是老公出軌的證據。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

現代人面臨婚姻破裂，往往不是一紙協議就能了結。從發現異狀、蒐集證據，到協議談判甚至訴訟程序，離婚早已成為一場結合心理、法律與策略的拉鋸戰。有些人選擇尋求徵信社協助掌握實證，有些人則直接諮詢律師規劃訴訟路線。律師周盈孜近日在社群平台分享實務案例，指出在執業過程中，發現「演算法」竟成為意想不到的「最強抓姦神器」。

周盈孜在Threads上分享案例，一名妻子只是平常滑TikTok短影音，結果演算法推薦了小三跟先生的放閃影片，「背景竟然是正宮家的沙發」，直接揭露婚外情現場，讓她當場傻眼。

貼文一出引發大量網友討論，留言區熱烈回應，不少人驚呼「帶到家裡都在想什麼……耀武揚威嗎」、「這應該會氣炸了，太高調了吧」、「現在很多這種小三欸，都進化了，以前小三不敢讓身邊人知道是小的，現在都光明正大說自己做人家小的」，也有人直言這種行徑是「侵門踏戶的小三才做得出來」。

不少網友對演算法的神奇表示佩服，有人形容，「就像神在告訴妳：快來看！證據在這裡」、「因為登記的電話號碼加上網的IP address，演算法知道他們是關連人士」、「宇宙在幫她抓姦」、「完全想不到欸！下次客戶問要怎麼蒐證，要加一個：請多滑小短片」、「連找偵探的開支也省掉了」、「哇！演算法太厲害了」。

