馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

▲馬克宏戴著法國Henry Jullien的墨鏡出席達沃斯經濟論壇。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日出席瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）時，以一副帥氣的藍色飛行員墨鏡亮相，意外成為全場焦點。這款墨鏡不僅被網友戲稱為《捍衛戰士》中的「獨行俠」，更讓背後的義大利眼鏡公司股價在短短一週內狂飆70%，甚至連美國總統川普都忍不住在演講中公開調侃。

馬克宏「飛行員造型」掀熱潮 網虧：獨行俠出巡？

馬克宏在達沃斯論壇期間，不論是在與貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）對談、參與會議，還是獨自演講，全程都戴著這副藍色鏡面的飛行員墨鏡。這套穿搭迅速在社群媒體引發熱議，不少網友將他的造型與《捍衛戰士》（Top Gun）中湯姆克魯斯飾演的「獨行俠」（Maverick）相比，帥氣指數破表。

▲馬克宏因眼睛微血管破裂，所以全程佩戴墨鏡。（圖／路透）



事實上，馬克宏戴墨鏡並非為了耍帥。他坦言，是因為15日眼睛微血管破裂，導致外觀紅腫不雅，雖然醫師診斷「完全良性」，但他仍決定戴上墨鏡遮掩。

義大利小公司變黑馬 股價暴漲 70% 官網癱瘓

馬克宏的個人風格意外成為最強「帶貨王」。這款型號為Pacific S 01的墨鏡，定價高達659歐元（約台幣 2.3 萬元），由法國奢侈品牌Henry Jullien生產，而該品牌隸屬於義大利眼鏡公司iVision Tech。

隨著馬克宏的照片瘋傳，iVision Tech的股價本週一度狂飆超過70%，市值推升至1900萬歐元，23日更因觸及漲幅上限而短暫停止交易。執行長沃克（Stefano Volker）驚訝地表示，「演講結束後，訂單排山倒海而來，我們的官網甚至因為流量太大直接癱瘓了！」

▲隨著馬克宏的照片瘋傳，iVision Tech的股價本週一度狂飆超過70%。（圖／路透）



川普也好奇 演講中突喊：他到底發生什麼事？

馬克宏的高調造型也引起了老對手川普的注意。川普在達沃斯一場長達一小時的演講中，突然話鋒一轉，對著台下聽眾大聲調侃，「我昨天看到他戴著那副漂亮的墨鏡，到底是發生了什麼鬼事？」

除了外表的調侃，川普更在演講前夕公開了與馬克宏的私密訊息，內容宣稱馬克宏對格陵蘭的主權問題感到困惑，甚至揭露馬克宏有意在 G7 會議中邀請俄羅斯代表參與場邊活動。這波「私訊外洩」不僅讓外交圈震驚，也讓馬克宏隨後在演講中正面迎擊。

隔空互噴！馬克宏冷箭狂發：比起霸凌我們更愛法治

面對川普的攻勢與美國升級的貿易威脅，馬克宏在演講中語氣強硬，開場就狠酸：「現在是和平、穩定且具可預測性的時代。」這句反話立刻引發全場哄堂大笑。接著他針對川普宣稱解決多場戰爭的說法補上一記冷箭，「我聽說有些衝突已經被『解決』了呢。」

馬克宏直言，現在不是新帝國主義的時代，並譴責美國的競爭策略是想讓歐洲臣服，「比起霸凌者，我們更偏好相互尊重；比起野蠻，我們更偏好法治。」