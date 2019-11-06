韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」　黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

▲韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」競選市長的庶民形象因此破滅。立委黃國昌6日也痛批，不是聲稱是「庶民總統」？不是說要「看見年輕人的痛苦」？頓時理解為何國民黨與韓國瑜不敢回應「居住正義改革聯盟」提出的訴求，整個龜縮起來。

據週刊報導，台灣肥料公司於2011年推出的北市南港重劃區豪宅建案「無雙（日升月恆）」，剛好搭上南港重劃區炒作議題，甫推出就叫好又叫座，號稱「南港第一豪宅」，創下三天完售紀錄。但2014年完工後，陸續爆發廣告不實、品質不良等爭議，讓原本動輒7、8000萬元的無雙身價一夕暴跌，今年六月居然傳出有屋主慘賠3700萬元出場。因此韓國瑜脫手豪宅的原因也眾說紛紜，除了政治因素外，也有人質疑炒房的可能性。

對此，黃國昌透過臉書表示，看到韓國瑜被爆之前購買南港7200萬豪宅，與集資的貴婦團一起聯手炒作房產，頓時理解為何國民黨與韓國瑜不敢回應「居住正義改革聯盟」提出的訴求，整個龜縮起來。

針對韓國瑜近期狂推青年政策，黃國昌反酸，奇怪，不是聲稱是「庶民總統」？不是說要「看見年輕人的痛苦」？為何針對年輕人最感痛苦的高房價與成家困難，韓國瑜卻消失了？為何躲起來？

韓國瑜辦公室則還原當年情況，韓國瑜夫婦原本有意到台北來發展事業，因此先在內湖貸款購屋，後來因為擔心全家共同生活的空間不足，便開始處分內湖房產，並且向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，因為是預售屋，所以只需準備頭期款和部分的利息金額。另外，由於高估本身的財務負擔能力，韓國瑜夫婦最後決定賠本出售房產，以降低銀行貸款的財務壓力。