養生館1400半套攬客！警逮5應召妹　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝

▲板橋某養生館聘僱越南籍女子，以1400元代價提供客人半套服務。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區民族路上某間養生館，警方接獲檢舉，並主動前往探訪，發現店家聘用外籍女子，提供客人半套性服務；警方去年前往查緝，順利查獲負責人、應召女子及嫖客，並查扣潤滑油等證物帶回依法偵辦，但店家仍不知悔改繼續營業，警方持續蒐證，並於前天（22日）運用第三方警政，實施斷水斷電處置。

據了解，板橋民族路某養生館去年8月份開業，就以掛羊頭賣狗肉方式，聘僱越南籍女子，消費1400元提供養身SPA按摩為掩護，不需加價就提供打手槍、口交等半套性服務，熟客還可「破關進階」全套服務，在熟客間口耳相傳，上門消費的尋芳客絡繹不絕；去年10月警方接獲檢舉，隨即成立專案小組蒐證查緝。

▲板橋養生館遭查獲提供色情服務，仍持續營業被斷水斷電處置。（圖／記者陸運陞翻攝）

海山警方掌握犯罪事證後，聲請搜索票待時機成熟，執行查時緝順利逮捕負責人26歲連姓男子、5名年約30至40歲越南籍女子，與嫖客4名及櫃檯人員1名，搜出潤滑油及含有精液衛生紙，並查扣監視器、性交易所得等證物，全案依妨害風化罪移送新北地檢署偵辦。

本月初警方前往複查，發現該店登記為住宅使用，並未作任何商業登記，但店家仍持續經營按摩館，雖未查獲不法行為，但仍屬非法營業，隨即運用第三方警政報請市府公安小組聯合稽查，發現營業場所未公安申報、未經核准擅自變更使用等違反建築法規公安缺失，依法裁罰並限期改善。前天公安小組（包含消防局、經發局、工務局及警察局）再次前往複查發現仍未改善，當場執行斷水斷電，以展現警方取締之決心。

▲警方運用第三方警政，將違法營業的養生館斷水斷電。（圖／記者陸運陞翻攝）

海山分局表示，未來將持續查緝色情養生館及不法營業場所，以淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗，並結合「第三方警政」，貫澈警局清除「治安污染源」之決心，且透過市府公安聯合稽查，澈底斷絕非法色情場所衍生，營造新北市安居生活環境。