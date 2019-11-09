林俊憲指控韓國瑜特權施壓貸款　蔡淑惠：拿出證據否則道歉！

▲針對林俊憲指控韓國瑜特權施壓貸款，國民黨台南市立委參選人蔡淑惠呼籲林俊憲，若拿不出具體證據，就該向社會道歉，否則應辭立委退出選舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對綠委林俊憲指控韓國瑜特權施壓貸款，林的立委選舉競爭對手、國民黨台南市立委第五選區參選人蔡淑惠9日公開呼籲，林俊憲若拿不出具體證據，就該向社會道歉，否則林做為國會議員已經失格，應立即辭去立委、退出選舉，對本案涉及公部洩密的情節，檢調要主動偵辦。

蔡淑惠表示，林俊憲公開指控韓國瑜曾要求台肥出借2成房價，搞個人特權、施壓？24小時過去了，包括韓辦、台肥、被影射「喬事」的前台北市議員黃珊珊等都出面駁斥、打臉，林俊憲空口白話的嚴厲指控，到現在沒有拿出具體證據，卻要被潑糞的人舉證自清？

蔡淑惠指出，林俊憲的烏龍爆料，若是一時聽信錯誤訊息，就應該拿出風度，公開道歉，社會還是會肯定林俊憲問政負責的態度。但若執迷不悟，還要以「我才剛開始」為選舉操弄，切香腸式的玩弄輿論下去，做為一位國會議員，林已經失格。

蔡淑惠強調，老百姓購屋置產、申貸金額、寄存證信函和賣家談判等，只有買家、台肥、銀行、稅務單位擁有詳細資料，事涉公部門洩密、財產個資失去保護外流，已嚴重傷害老百姓對政府的信任。

蔡淑惠說，林俊憲躲在言論免責權保護傘下「揭弊」，作態不揭露背後供料的深喉嚨，但事涉國營事業、金融與稅務部門洩密的法律責任，檢調應主動展開調查。

蔡淑惠進一步指出，本案令人民恐懼且憤怒的是，老百姓的財產資料，執政黨唾手可得，現在卻成了執政黨打擊對手的材料。這種綠色恐怖，讓人民恐懼、驚覺，原來，任何人只要和執政者作對，財產、個資都有可能被拿出來公審、鬥臭。

蔡淑惠強調，2020大選，是一場對民進黨政府執政失能的總體檢。如今，「蔡賴配」呼之籲出，林俊憲身為賴清德的嫡系子弟兵，不思以施政成績、政見和對手直球對決，卻搞栽贓抹黑、打負面選舉的起手式，完全喪失了政黨格調。

蔡淑惠表示，做為林俊憲的立委選舉對手，看到林的潑糞式烏龍爆料，只會有反效果，對林個人、對民進黨，以及人民對政府信任，都已經造成嚴重傷害，林俊憲如果拿不出指控的具體證據，就應該對自己疏於查證向社會公開道歉。否則，應立即辭去立委並退出選舉。

蔡淑惠最後向林俊憲喊話：「如果你是一時失投，請拿出風度，脫帽鞠躬道歉；如果惡意投觸身球，你會聽到滿場的噓聲，然後全民當主審，振臂一揮，將你逐出球場。」