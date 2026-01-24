接見美國挺台參議員蓋耶哥　林佳龍：台美把互補優勢變成共同韌性

▲外交部長林佳龍接見美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍昨（23日）接見美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）及訪團。林佳龍表示，台灣是世界的台灣，作為國際社會負責任的一員，台美把互補優勢變成共同韌性，一起攜手向前，也期待和美國與全球民主夥伴，攜手共創繁榮未來。

林佳龍昨日中午在外交部設宴接待美國聯邦參議員蓋耶哥及訪團一行人，由於蓋耶哥長期以實際行動支持台灣、深化台美夥伴關係，林佳龍因此向蓋耶哥表達致謝之意。

林佳龍指出，蓋耶哥參議員曾在2018年訪台時與台灣航空業者交流，討論台北直飛鳳凰城的可能性，如今努力開花結果，華航、星宇都正式開設直飛航線。這次蓋耶哥參議員搭乘直航班機來台，也讓這趟行程更有意義。

林佳龍強調，台灣與亞利桑那州的連結也正在加速，台積電在亞利桑那州的投資布局，讓該州成為台灣全球布局的重要戰略位置。他透露，隨著雙邊商務與民間交流增加，外交部也將持續提升在地服務與連結能量，讓合作更順暢、更具延續性，期待自己未來也有機會親自搭乘直航班機，造訪擁有獨特景色的鳳凰城。

此外，林佳龍點出，台美上週完成對等關稅談判並簽署投資備忘錄，接下來在高科技、投資貿易、安全，以及可信任供應鏈等面向，相信合作會更加密切，也讓雙邊把互補優勢轉化為共同韌性。

林佳龍接著表示，面對中國持續施壓、以軍事恫嚇破壞台海和平穩定，台灣政府在賴總統領導下，持續與理念相近的民主國家緊密合作，共同因應灰色地帶挑戰、維護區域和平，同時也提高國防預算、強化安全韌性，展現自我防衛決心。

最後，林佳龍說，台灣是世界的台灣，作為國際社會負責任的一員，台美把互補優勢變成共同韌性，一起攜手向前，也期待和美國與全球民主夥伴，攜手共創繁榮未來。