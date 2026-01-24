「金馬伍吉」賀新春　黃偉哲祝市民五福臨門、福運齊至

▲市長黃偉哲以「金馬伍吉」祝賀市民朋友新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

農曆新年將至，台南市長黃偉哲以「金馬伍吉」作為新春賀詞，向市民朋友拜早年，祝福大家在新的一年「金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門」，迎接充滿希望與福氣的新年。

黃偉哲表示，春節是家人團聚的重要時刻，市府透過發送春聯，將新年的祝福送進每一個家庭，也感謝市民朋友一年來與市府團隊攜手努力，讓城市持續進步與發展，期盼在嶄新的一年，大家能共同迎接更美好的生活。

副市長姜淋煌指出，張貼春聯是重要的年節習俗，象徵驅邪納福、迎新送舊。每逢歲末年初，家家戶戶張貼春聯，不僅增添年節喜氣，也寄託對來年平安、幸福與豐收的期盼。市府延續此一傳統，透過春聯發送，讓年節祝福走進城市各個角落。

市府表示，台南身為文化古都，長年累積深厚的人文底蘊，2026年春聯設計融合多重文化意涵，呼應馬年吉祥意象，展現奔騰向前、勇於開創的精神，也象徵財富豐盈、生活富足，呈現臺南獨有的文化風貌與祝福心意。

此外，今年春聯賀詞特別邀請書畫名家陳茂隆老師親自揮毫，以流暢且富有力量的筆觸，將「金馬伍吉」四字意境完整呈現，使春聯不僅傳遞新年祝福，更增添藝術性與文化深度，讓市民在日常生活中也能感受傳統書畫之美。

市府指出，2026年春節春聯及市長親筆撰寫的一封信函，將自1月30日起陸續送達各家戶；民治、永華及曾文三處市政中心的市民服務中心與服務臺，也將同步開放索取，歡迎市民朋友及外縣市遊客前往領取，為新春增添溫暖與喜氣。

最後，黃偉哲再次以「金馬伍吉」向市民拜年，祝福大家新的一年幸福安康、事事順利、財源廣進，市府團隊也將持續努力，為城市繁榮與永續發展打拚。